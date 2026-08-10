Sénégal: Filipe Luis dithyrambique sur Lamine Camara - « C'est un joueur d'exception... »

Après son magnifique match contre Liverpool, Lamine Camara s'est mis son nouveau coach, Filipe Luis, dans la poche.

Ce dimanche 9 août 2026, Monaco s'est offert une victoire de prestige en match amical. Les Monégasques sont allés gagner 3-2 sur la pelouse de Liverpool, alors que les Reds menaient 2-0. Titulaire, Lamine Camara a livré une prestation XXL. Son nouveau coach, Filipe Luis, a d'ailleurs été bluffé par le milieu sénégalais. En sortie de match, le technicien brésilien a eu de beaux mots pour l'ancien Messin.

« On parle probablement de l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Je ne veux pas trop parler de lui, car je sais que beaucoup de clubs aimeraient l'avoir dans leurs effectifs (sourire), et qu'il est très important pour moi. Il a cette qualité avec le ballon, couvre beaucoup de terrain, il est vraiment top ! C'est un joueur d'exception. Je suis vraiment heureux de l'avoir et il va avoir un rôle clé dans l'équipe », a-t-il dit, alors que Lamine Camara est sollicité par de nombreux clubs anglais... dont Liverpool.

D'ailleurs, Filipe Luis souhaite absolument garder Lamine Camara. « J'espère que nous pourrons le garder. Oui, bien sûr que j'ai espoir. J'ai tout espoir qu'il reste. Je pense qu'il est heureux à Monaco. S'il reste, il pourra travailler encore plus. Car il va jouer, comme je l'ai dit, un rôle clé dans mon système de jeu. »