Ghana: La société civile dénonce les lenteurs pour approuver la loi punissant les fausses accusations de sorcellerie

Ce lundi 10 août marque la Journée mondiale contre les chasses aux sorcières, l'occasion au Ghana de relancer le débat sur la loi contre les fausses accusations de sorcellerie. Six ans après le lynchage d'Akuah Dente, femme de 90 ans battue à mort parce qu'accusée d'être une sorcière, les ONG du pays attendent encore une loi punissant les fausses accusations de sorcellerie.

Selon Amnesty International, le Ghana est le seul pays au monde à maintenir des « camps de sorcières », villages humanitaires où vivent les femmes accusées de sorcellerie.

Lors de la journée contre les chasses aux sorcières, John Azumah doit rencontrer la ministre du Genre, de l'Enfance et de la Protection sociale du Ghana. Le président du Sanneth Institute, institut de recherche très impliqué dans la protection des victimes de fausses accusations, compte rappeler au gouvernement le besoin d'une loi pour interdire ces pratiques.

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« Sous le gouvernement précédent, le président avait refusé de signer la loi. Aujourd'hui, avec le gouvernement actuel, le président (John Dramani) Mahama avait promis que, dès son arrivée, il signerait ce projet de loi. Mais puisqu'il s'agit d'un nouveau Parlement, le projet de loi doit à nouveau être examiné par celui-ci avant que le président puisse le signer », explique-t-il à notre journaliste du service Afrique, Welly Diallo.

« Mais aujourd'hui, le président et le gouvernement affirment qu'ils ne veulent pas que ce soit un projet de loi d'initiative parlementaire, mais plutôt une proposition gouvernementale, poursuit-il. Je vais donc aller demander à Madame la ministre, qui au sein du gouvernement est en charge de cette question ? Qui va la faire avancer ? Et aussi, comment pouvons-nous, en tant que société civile, apporter notre soutien et veiller à ce que ce projet de loi soit adopté ? »

« Cette loi sera un outil supplémentaire d'éducation, de sensibilisation, mais aussi de dissuasion, et permettra de rendre justice aux victimes. Nous poursuivons donc notre travail d'éducation et de sensibilisation, qui est très important. Mais nous pensons que si nous disposions de ce projet de loi, cela nous aiderait énormément », conclut John Azumah.