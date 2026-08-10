Sénégal: À Dakar, un atelier cherche à stimuler des initiatives citoyennes portées par des femmes

Comment transformer une idée en projet de développement concret ? C'est tout l'enjeu d'un atelier qui s'est tenu à Dakar mi-juillet, réunissant cinq femmes porteuses de projets. Il était organisé par Africana Lab, qui accompagne des initiatives citoyennes portées par des femmes, dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest.

Plusieurs femmes manipulent des fibres de noix de coco tissées. Nous sommes en pleine phase de prototypage : elles cherchent à savoir s'il est possible d'en faire un textile. La porteuse de ce projet, baptisé Fido Textile, s'appelle Awa Niang : « Pour les premiers essais, on a vu que ce n'était pas un tissu très souple, ça avait un aspect un peu rugueux, décrit l'artiste pluridisciplinaire. Donc il va falloir utiliser des procédés, des techniques pour arriver à un résultat qui pourra éventuellement servir à l'ameublement, à l'habillement. »

Pendant une semaine, cinq porteuses de projets planchent ainsi sur leurs idées. Des projets citoyens et féministes : de la cuisine solidaire pour intégrer les personnes vivant avec un handicap intellectuel, ou encore la fabrication de serviettes hygiéniques lavables. L'objectif : renforcer ces projets pour passer ensuite à l'action.

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Les participantes sont accompagnées de collaboratrices et de médiatrices, comme Danusyia Mohanagumar : « Cela peut être très facile à mettre en place, précise-t-elle. Nous les accompagnons vraiment à le concrétiser dans leur quotidien, pour savoir si ça peut fonctionner, s'il y a une demande. Et si ça peut fonctionner, comment est-ce qu'elles vont mettre en place d'abord un petit projet. »

Une initiative également présente au Mali et en Mauritanie

L'initiative Africana Lab est également déclinée à Nouakchott et à Bamako, comme explique Ndèye Mané Touré : « Les préoccupations au Sénégal peuvent être les mêmes préoccupations quelque part au Mali ou en Mauritanie, rappelle la coordinatrice régionale d'Africana Lab. L'idée est vraiment de les mettre en relation, de créer les conditions pour qu'elles puissent échanger et interagir de manière continue. »

Le financement de cette première phase est assuré par la coopération espagnole. Un film documentaire sur l'initiative doit également voir le jour.