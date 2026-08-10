Angola: Une loi sur les «fausses informations» suscite des craintes pour la liberté d'expression

En Angola, la loi contre les fausses informations sur internet est entrée en vigueur jeudi 6 août. Elle prévoit des sanctions au niveau civil, administratif et pénal, allant au maximum jusqu'à 10 ans de prison. Mais selon la société civile, la définition de fausse information n'est pas claire : les associations craignent une restriction de la liberté d'opinion à un an des élections présidentielles prévues pour août 2027.

« Il ne faut pas confondre liberté d'expression et impunité », avait dit un député du MPLA au pouvoir, lors du vote à l'Assemblée nationale. Par « fausse information », le décret de loi entend « toute publication délibérée au contenu erroné, trompeur, ou manipulateur qui a pour but d'induire l'opinion publique en erreur ».

« Fausse information, ça veut dire quoi ?, s'indigne Jaime Domingos, juriste et membre du mouvement civique Mudei. C'est pas clair, il y a trop d'ambiguïté ! Que veut dire "contenu trompeur" ? S'agit-il d'un contenu qui déplaît au pouvoir politique ? Selon nous, cette loi a été créée pour dissuader les citoyens de participer à la vie publique. »

Une amende allant de 200 à 400 salaires minimums

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La loi prévoit une amende de l'équivalent de 200 à 400 salaires minimums. Mais plus encore, car le code pénal est de mise, jusqu'à trois ans de prison pour publication de fausses informations, 3 à 8 ans si le contenu incite à la haine ou porte atteinte à la réputation des personnes et institutions, et jusqu'à 10 ans si elle « compromet les processus électoraux ou la sécurité de l'État ».

L'opposition dit ne pas trembler : « Nous sommes prêts à faire de la prison, à tout moment ! Avec ou sans cette loi, de toute façon, on continuera de faire l'objet de représailles. Alors on est prêts », assure Jaime Domingos.

Plusieurs ONG prévoient de présenter un recours judiciaire et appellent à la participation de l'ordre des avocats d'Angola.