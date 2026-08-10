Ile Maurice: 5 000 maisons toujours bloquées faute de raccordement

Le ministre du Logement et des terres, Shakeel Mohamed, a révélé, le lundi 3 août, que 5 000 unités de logement, déjà construites et prêtes à l'occupation, ne peuvent pas être livrées aux demandeurs en raison de l'absence de connexions aux réseaux d'eau et d'assainissement.

Selon le ministre, la Central Water Authority (CWA) n'a pas pu effectuer les raccordements d'eau courante faute de budget disponible. Il a indiqué que, sous le régime précédent, la NSLD avait versé environ 200 millions de roupies en avance à la CWA pour compléter ces connexions. Cependant, les dirigeants de cette institution parapublique auraient utilisé ces fonds pour d'autres projets, soulevant des questions de gaspillage et de détournement de fonds. Une enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) est actuellement en cours.

Le coût total de ces 5 000 logements s'élève à Rs 5 milliards. Le ministre a souligné que les maisons non livrées sont exposées aux risques de vol et nécessitent une surveillance constante.

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Shakeel Mohamed a précisé que les obstacles dépassent son champ de compétences. «De mon côté, j'ai fait mon travail, mais il y a des problèmes concernant la CWA, le CEB, Mauritius Telecom et la Waste Water, des départements en dehors du contrôle de mon ministère», a-t-il déclaré. Il a engagé des discussions avec le ministre Patrick Assirvaden et le ministère des Finances pour trouver des solutions.

Pour accélérer la livraison, notamment du projet Riche Terre No 1, le ministre a demandé à la CWA d'envisager des connexions temporaires. Il a exprimé sa compréhension face à la frustration des demandeurs, certains attendant depuis plus de 20 ans.

Ce projet s'inscrit dans le vaste programme de la New Social Living Development Ltd (NSLD), filiale de la National Housing Development Co. Ltd (NHDC), qui vise la construction de 8 000 logements sociaux répartis sur 35 sites dans les 20 circonscriptions de l'île. Le site pilote de Pointe-aux-Sables comprend 300 appartements intégrant des infrastructures durables.