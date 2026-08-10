Ile Maurice: La Swan General Ltd enregistre un bénéfice net de Rs 1,04 milliard

La Swan General Ltd a enregistré une hausse de ses résultats financiers en 2025. Pour l'exercice clos au 31 décembre, le groupe a affiché un bénéfice net consolidé de Rs 1,04 milliard, tandis que le bénéfice avant impôt s'est établi à Rs 1,50 milliard, contre Rs 1,18 milliard en 2024.

Cette performance s'explique notamment par l'évolution des différentes branches d'activité du groupe. Dans l'assurance générale, les revenus provenant des contrats d'assurance ont progressé de 12 % pour atteindre Rs 5,4 milliards. De son côté, le résultat du service d'assurance s'est établi à Rs 643,8 millions, contre Rs 455 millions un an plus tôt. Selon le rapport financier, cette évolution est intervenue dans un contexte marqué par des pressions inflationnistes et la dépréciation de la roupie.

Par ailleurs, l'assurance-vie a également contribué aux résultats du groupe. La Swan Life Ltd a affiché des revenus d'assurance de Rs 2,44 milliards, contre Rs 2,25 milliards en 2024. Dans le même temps, le résultat du service d'assurance de cette filiale a progressé de 62,4 %, alors que son bénéfice net a atteint Rs 779 millions, contre Rs 405,5 millions lors de l'exercice précédent.

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Au niveau de la Swan General Ltd, le bénéfice net s'est élevé à Rs 333,9 millions, contre Rs 171,4 millions en 2024. Son bénéfice avant impôt a atteint Rs 379,3 millions.

En parallèle, les activités d'investissement ont également contribué aux résultats du groupe. La Swan General Ltd a indiqué que l'ensemble des catégories d'actifs avait généré des rendements positifs durant l'année. À l'international, les marchés actions ont bénéficié d'une amélioration au second semestre, soutenus par l'évolution des taux d'intérêt aux États-Unis, les perspectives de croissance économique et la progression des valeurs liées à l'intelligence artificielle. Toutefois, les incertitudes liées aux politiques tarifaires ont continué d'influencer les marchés.

Sur le plan financier, le total des actifs consolidés du groupe a atteint Rs 82,8 milliards à fin décembre 2025, contre Rs 77 milliards un an plus tôt. Les capitaux propres se sont élevés à Rs 10,5 milliards, comparativement à Rs 9,1 milliards en 2024.

Enfin, le bénéfice par action ajusté s'est établi à Rs 129,04 pour le groupe, contre Rs 105,87 en 2024. Pour la Swan General Ltd, il est passé de Rs 20,71 à Rs 40,35.