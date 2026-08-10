Ile Maurice: Un piéton de 70 ans grièvement blessé

10 Août 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Un grave accident de la route s'est produit le vendredi 8 août vers 18 heures, à Calebasses. Un piéton de 70 ans a été percuté par une voiture alors qu'il traversait l'autoroute.

Selon les informations recueillies, le véhicule circulait sur la voie rapide en direction de Port-Louis lorsqu'il a heurté le piéton qui traversait l'autoroute M1. Grièvement blessé, le septuagénaire a été pris en charge par le SAMU avant d'être transporté à l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam National, Pamplemousses. Après les premiers soins, son état de santé a nécessité son transfert en soins intensifs à l'hôpital sir Anerood Jugnauth, Constance. Il a été placé sous respirateur artificiel samedi et son état est jugé critique.

La conductrice de la voiture, âgée de 26 ans et employée comme analyste, a été soumise à un alcootest qui s'est révélé négatif. Elle a été autorisée à rentrer chez elle, tout en restant disponible pour les besoins de l'enquête. La police a examiné le véhicule impliqué dans l'accident pour les besoins de l'enquête. Les circonstances exactes de l'accident font toujours l'objet d'investigations.

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