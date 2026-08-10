Afrique: De Washington au pays - Jacques Aristide retrouve ses racines et ses confrères

De passage à Maurice pour retrouver sa famille, ses amis et ses proches, le journaliste mauricien Jacques Aristide a fait un détour par les locaux de l'express, ce dimanche 9 août.

Installé aux États-Unis, où il travaille aujourd'hui comme journaliste et producteur à Voice of America (VOA), Jacques Aristide a profité de cette visite pour retrouver son ami de longue date, Nad Sivaramen, directeur des publications de La Sentinelle. Les deux hommes ont notamment échangé sur l'actualité, le journalisme et l'évolution du métier, à Maurice comme à l'étranger.

Figure connue du paysage audiovisuel mauricien, Jacques Aristide a débuté sa carrière à la MBC avant de devenir l'un des pionniers de la radio privée à Maurice. Rédacteur en chef puis directeur de Radio Plus, il a ensuite poursuivi son parcours à Londres et à Paris notamment auprès de France 24, avant de rejoindre la VOA à Washington en 2011.