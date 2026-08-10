Ile Maurice: Jacques Aristide au pays - Une rencontre, des confidences... bientôt sur «l'express»

9 Août 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

De passage à Maurice pour retrouver sa famille, ses amis et ses proches, le journaliste mauricien Jacques Aristide a fait escale ce dimanche 9 août dans les studios de «l'express».

Installé à Washington, où il travaille comme journaliste et producteur à Voice of America, il a retrouvé son ami de longue date, Nad Sivaramen, directeur des publications de La Sentinelle. Au menu des échanges : journalisme, actualité, évolution du métier et regards croisés entre Maurice et l'étranger.

Après un parcours à la MBC, Radio Plus, France 24 et aujourd'hui VOA, Jacques Aristide pourrait prochainement être l'invité de «Décryptage» pour revenir sur son parcours, sa vision du journalisme et les réalités du métier aujourd'hui. ? À suivre...

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