Cote d'Ivoire: An 66 - Évariste Méambly plaide pour un « pacte national de l'entrepreneuriat » après l'appel de Ouattara

L'appel lancé par le Président de la République, Alassane Ouattara, en direction des entrepreneurs ivoiriens à l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance continue de susciter des réactions. Parmi elles, celle de l'ancien député et ancien président du Conseil régional du Guémon, Méambly Tié Évariste, qui voit dans cette adresse présidentielle un signal fort en faveur de l'initiative privée et du développement économique national.

Dans son message à la Nation du 6 août 2026, le chef de l'État avait exhorté les entrepreneurs à faire preuve d'« audace », d'« innovation » et d'« investissement » afin de créer davantage de richesses et d'emplois. Une invitation que l'homme politique et homme d'affaires accueille avec enthousiasme.

Un message présidentiel salué

Depuis Paris, où il prépare une soutenance de doctorat en sciences de gestion, Méambly Tié Évariste estime que cette déclaration du Président Ouattara constitue un tournant important dans la reconnaissance du rôle des entrepreneurs dans la construction économique du pays.

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Selon lui, il s'agit de l'un des messages les plus significatifs adressés à la jeunesse entrepreneuriale ivoirienne à l'occasion de la célébration de l'indépendance. Il y voit non seulement un encouragement, mais également une mission confiée à toute une génération de cadres, de gestionnaires et de porteurs de projets.

Pour l'ancien élu, cette vision doit cependant dépasser le cadre des discours et s'accompagner de mesures concrètes. Il appelle ainsi à la mise en place d'institutions performantes et de mécanismes financiers capables de soutenir efficacement les entrepreneurs ivoiriens.

La proposition d'un Fonds souverain pour l'entrepreneuriat

Parmi les pistes avancées, Méambly propose la création d'un Fonds souverain dédié à l'entrepreneuriat ivoirien. Ce mécanisme serait financé à hauteur de 0,5 % du budget national, soit environ 65 milliards de FCFA par an.

Sur une période de cinq ans, ce fonds pourrait mobiliser près de 325 milliards de FCFA destinés à accompagner la création d'entreprises, soutenir l'innovation et faciliter l'accès au financement des PME.

Pour lui, un tel instrument constituerait un levier stratégique pour faire émerger des champions nationaux capables de rivaliser sur les marchés régionaux et internationaux. Il estime également qu'un soutien structuré à l'entrepreneuriat permettrait d'accélérer l'industrialisation du pays et de générer des emplois durables pour les jeunes.

Une industrialisation ancrée dans les territoires

Au-delà du financement, Méambly plaide pour une politique ambitieuse d'industrialisation territoriale. Il suggère la création de deux unités industrielles ou pôles économiques dans chacune des 31 régions du pays, en tenant compte des ressources et des spécificités locales.

L'objectif serait de favoriser la transformation des matières premières sur place, de renforcer les chaînes de valeur régionales et de créer des emplois de proximité.

Cette stratégie devrait, selon lui, s'appuyer sur plusieurs axes complémentaires, notamment le développement du commerce local, l'amélioration des infrastructures de transport, la promotion des industries culturelles et créatives, l'autonomisation économique des femmes et des jeunes, ainsi qu'une meilleure adéquation entre la formation professionnelle et les besoins du marché de l'emploi.

Il insiste également sur la nécessité de réhabiliter les pistes rurales afin de désenclaver les zones de production et de réduire les coûts logistiques qui freinent souvent les investissements dans les régions.

L'entrepreneuriat comme facteur de cohésion nationale

Pour Méambly Tié Évariste, la promotion de l'entrepreneuriat constitue un enjeu qui dépasse les clivages politiques. Il estime qu'une grande initiative nationale en faveur de la jeunesse et de l'investissement productif pourrait rassembler l'ensemble des forces vives du pays autour d'un objectif commun : la création de richesses et d'opportunités.

L'ancien président du Conseil régional du Guémon invite également les responsables politiques à demeurer connectés à l'économie réelle, rappelant que le développement d'une nation repose avant tout sur la production, l'investissement et l'innovation.

Convaincu que la prospérité se construit grâce à l'audace des entrepreneurs, il formule le voeu que l'appel du Président Ouattara marque le début d'une nouvelle étape du développement économique ivoirien. Une étape fondée sur l'industrialisation, l'innovation et la création massive d'emplois, avec l'ambition de faire de chaque région un véritable pôle de croissance au service de la Côte d'Ivoire.