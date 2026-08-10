Cote d'Ivoire: 66e anniversaire de l'Indépendance - Dr Yamoussa Coulibaly salue une Côte d'Ivoire « debout et rassemblée »

9 Août 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

La commune de Yopougon a accueilli, le 7 août 2026, les festivités marquant le 66e anniversaire de l'Indépendance de la Côte d'Ivoire. Une célébration placée sous le signe de l'unité nationale et du développement.

Des milliers de personnes se sont mobilisées à la place Ficgayo pour assister au défilé militaire et civil, marqué également par la participation de délégations étrangères, illustrant le rayonnement international du pays.

Parmi les institutions présentes figurait la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire (Cnpc-CI), représentée par son vice-président chargé de la Politique générale et des Réformes, Dr Yamoussa Coulibaly.

À la fin de la cérémonie, il a salué une célébration qui, selon lui, « montre une Côte d'Ivoire debout et rassemblée ». S'inspirant du message du Président de la République appelant au travail et à l'excellence, il a réaffirmé l'engagement du secteur immobilier à accompagner l'État dans la réalisation de projets de qualité au bénéfice des populations.

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Dr Yamoussa Coulibaly a également insisté sur l'importance de la paix comme fondement du développement. Il a invité les Ivoiriens à renforcer leur unité afin de bâtir une nation prospère et solidaire.

Cette célébration a ainsi consacré un moment de communion nationale, porté par l'engagement des forces vives du pays à la poursuite du progrès.

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