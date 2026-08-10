Afrique: 'Sublime Côte d'Ivoire' - Les loisirs, nouveau moteur de l'attractivité touristique

Une journée au coeur des parcs de loisirs de Cocody a permis à la Direction générale des Loisirs de mesurer le dynamisme d'un secteur en pleine mutation. De l'offre ludique aux activités éducatives, en passant par les investissements privés et la création d'emplois, les loisirs s'imposent progressivement comme un maillon stratégique de « Sublime Côte d'Ivoire ».

La Côte d'Ivoire veut faire des loisirs un nouvel argument de son attractivité touristique. Cette ambition s'est concrétisée, samedi 8 août 2026, à travers une tournée immersive organisée par la Direction générale des Loisirs (DGL) du ministère du Tourisme et des Loisirs dans plusieurs établissements de Cocody, notamment à Angré, Riviera et Bonoumin.

Conduite par la directrice générale des Loisirs, Isabelle Anoh, accompagnée de ses équipes et de la Direction régionale Abidjan-Sud, cette visite avait pour objectif d'aller au-delà d'une simple inspection. Il s'agissait d'observer les installations, d'apprécier les dispositifs d'accueil et de sécurité, d'écouter les opérateurs et de recueillir les impressions des familles en cette période de vacances scolaires.

Une industrie du loisir qui se diversifie

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Le parcours a donné à voir une offre particulièrement variée. Au Laser Park, les visiteurs disposent de 600 m² consacrés aux activités de loisirs, auxquels s'ajoutent une annexe de 600 m² dédiée au karting indoor et au laser game. À Abatta Village, l'expérience change de décor avec un espace de plus d'un hectare installé en bordure de lagune.

À Angré, Splash mise sur les activités aquatiques. Naïma Land, à Playce Palmeraie, développe une offre multifonctionnelle destinée aux enfants, tandis que Le Club des Génies, à Bonoumin, associe divertissement et apprentissage.

Packages de jeux, paintball laser, figurines interactives, trampolines, mini-montagnes russes, jeux virtuels ou encore espaces de restauration : l'offre s'étend et se professionnalise. Certains établissements fonctionnent de 9h à 23h et emploient en moyenne entre 20 et 50 personnes.

Cette diversité traduit l'évolution des habitudes de consommation des familles, désormais à la recherche d'espaces capables de conjuguer amusement, découverte et encadrement.

Des investissements qui confortent le potentiel économique

La tournée a également mis en lumière l'importance des investissements privés dans cette nouvelle économie des loisirs. Parmi les exemples cités, celui de Maciré Coulibaly, jeune Ivoirien de retour au pays, qui a investi 250 millions de FCFA dans le secteur.

Un choix qui traduit, selon l'intéressé, une conviction : celle que « le bonheur est au pays » et que l'économie des loisirs constitue un créneau porteur.

Pour la DGL, cette dynamique mérite d'être accompagnée, notamment par un encadrement adapté et un dialogue permanent avec les opérateurs. Car derrière les attractions se développent de véritables activités économiques, avec des emplois directs et indirects.

Un pilier de « Sublime Côte d'Ivoire »

Pour Isabelle Anoh, les loisirs doivent désormais être considérés comme une composante à part entière de l'offre touristique ivoirienne.

« Les loisirs ne sont pas un luxe, mais une nécessité pour l'épanouissement des familles et la vitalité de notre jeunesse », a-t-elle souligné au nom du ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana.

Cette approche s'inscrit dans la vision de « Sublime Côte d'Ivoire », qui ambitionne de positionner le pays comme un hub touristique et de loisirs en Afrique de l'Ouest et sur le continent.

Les parcs d'attractions viennent ainsi compléter les offres d'affaires et de congrès, balnéaire, culturelle et patrimoniale. Ils constituent surtout un moyen de proposer aux familles, aux jeunes et aux visiteurs internationaux des expériences nouvelles, accessibles et diversifiées.

Des espaces qui font aussi grandir les enfants

Au-delà du divertissement, certains établissements développent une dimension éducative particulièrement marquée. Le Club des Génies à Bonoumin en est l'illustration.

Robotique, arts graphiques, modélisation 3D, arts plastiques et voyages éducatifs figurent parmi les activités proposées. La DGL envisage également d'y favoriser l'introduction de jeux traditionnels ivoiriens, notamment l'Awalé et le Guyot.

À Naïma Land Playce Palmeraie, l'encadrement est assuré toute la journée par des équipes dédiées. L'établissement accueille, selon les informations communiquées lors de la tournée, plus de 1 500 visiteurs chaque semaine.

À Abatta, Les Jardins proposent châteaux gonflables, manèges et jeux virtuels, avec des projets d'activités nautiques sur la lagune, notamment le pédalo.

La sécurité, condition de la confiance

L'essor du secteur pose toutefois un impératif : garantir la sécurité des usagers. La DGL entend donc maintenir une veille sur la conformité des installations et les conditions d'accueil.

Pour les parents, cette dimension est déterminante. Les parcs de loisirs deviennent en effet des espaces de convivialité où les enfants doivent pouvoir s'amuser dans un environnement maîtrisé.

« La sécurité et la qualité des installations sont au coeur de notre engagement, car chaque sourire d'enfant doit être protégé », a insisté Isabelle Anoh.

Un vivier d'emplois pour la jeunesse

Le développement des parcs de loisirs contribue également à l'employabilité. Animateurs, techniciens, agents de sécurité, personnels d'accueil et autres professionnels trouvent dans ce secteur des possibilités d'insertion et de formation.

Cette dynamique ne se limite pas à Cocody. Elle se retrouve à Marcory, Yopougon et dans plusieurs villes de l'intérieur, notamment Agnibilékrou, Bouaké et Yamoussoukro.

Le sacre de Haliat Parc, à Yamoussoukro, lauréat du Prix national d'excellence 2026, après Paradisia et Paradise Game les années précédentes, illustre cette montée en puissance.

À travers cette tournée, la DGL entend ainsi accompagner un secteur qui n'est plus considéré comme un simple espace de distraction. Pour Isabelle Anoh, « Sublime Côte d'Ivoire fait des loisirs un pilier stratégique pour positionner notre pays comme hub africain, au service des enfants, des parents et des investisseurs ».

De Cocody aux autres régions du pays, les loisirs semblent donc avoir changé de dimension. Ils deviennent à la fois un espace d'épanouissement, un marché pour les investisseurs, un gisement d'emplois et un nouvel outil de rayonnement touristique. Reste désormais à transformer cette dynamique en véritable industrie nationale, capable de porter l'ambition ivoirienne au-delà des frontières.