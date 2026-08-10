Cote d'Ivoire: An 66 à Leleblé - Le sous-préfet central de Taabo appelle au renforcement de la paix

Le village de Leleblé, dans la sous-préfecture de Taabo, a abrité le vendredi 7 août 2026, les festivités de commémoration du 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire.

A l'occasion, le nouveau sous-préfet central de Taabo, Kouamé Djahan Norbert, a réaffirmé son engagement à servir avec loyauté et dévouement l'État de Côte d'Ivoire et les populations dont il a désormais la responsabilité.

« Cette cérémonie consacre ma première célébration officielle dans la sous-préfecture de Taabo en ma qualité de sous-préfet central », a déclaré Kouamé Djahan Norbert, exprimant sa gratitude au Président de la République, Alassane Ouattara, au gouvernement et à la haute hiérarchie administrative pour la confiance placée en sa personne.

Poursuivant, le sous-préfet central de Taabo a rappelé les avancées enregistrées par la Côte d'Ivoire, notamment en matière d'infrastructures, de modernisation de l'agriculture, de développement économique, de consolidation de l'État de droit et de cohésion sociale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'administrateur civil a, en outre, appelé les populations de Taabo à préserver la paix, condition essentielle pour le développement harmonieux de la sous-préfecture. « La paix est notre bien commun le plus précieux. Elle ne peut être préservée que grâce à l'engagement quotidien de chacun », a-t-il insisté, exprimant sa compassion aux familles éprouvées par les récentes pluies diluviennes, notamment dans le village de Leleblé.

Il a exhorté les jeunes à privilégier à mieux se former, au travail bien fait, à l'entrepreneuriat, au civisme et au respect des lois de la République. « Je ne saurais terminer mon propos sans vous inviter à l'union et l'entente autour d'un idéal commun, celui du développement de la sous-préfecture de Taabo », a-t-il conclu.