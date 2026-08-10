Afrique: Le pays décroche l'or au mondial de jiu-jitsu

Luanda — L'athlète angolaise Elisa François a remporté samedi la médaille d'or dans la catégorie des moins de 48 kg au Championnat du monde de jiu-jitsu, qui se déroule<< à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis.

En finale, Elisa François s'est imposée face à l'Ukrainienne Toregozhina Aigerim par ippon complet.

« Cette victoire constitue un nouveau motif de fierté pour le sport angolais et récompense les efforts consentis par les athlètes, l'encadrement technique et l'ensemble des membres de la délégation nationale, qui oeuvrent à faire rayonner toujours davantage le nom de l'Angola sur la scène internationale », souligne un communiqué de l'ambassade d'Angola aux Émirats arabes unis.

La sélection nationale reprend la compétition dimanche, pour la dernière journée des championnats, dans l'épreuve par équipes, une discipline dans laquelle l'Angola avait terminé à la troisième place lors de la précédente édition, organisée en 2022.

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Avec cette médaille d'or, l'Angola porte à sept le nombre de ses médailles obtenues en huit jours de compétition, dont une en argent et cinq en bronze, réparties entre les disciplines de ne-waza et de fight.

La médaille d'argent en ne-waza a été remportée par William Bráulio. Les médailles de bronze dans cette même discipline sont revenues à Kayron Cardoso, Heliane Caio, Hélio Caio et Erik Benson, tandis que Domingos Tulumba a décroché le bronze dans l'épreuve de fight.