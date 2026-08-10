Angola: Un accident de bus fait trente blessés à Cabo Ledo

Luanda — Trente personnes ont été blessées dimanche matin dans le renversement d'un autocar de la compagnie Real Express, survenu à proximité de Sangano, dans la municipalité de Cabo Ledo, province d'Icolo e Bengo.

L'autocar assurait la liaison entre Benguela et Luanda. Les circonstances de l'accident n'ont pas encore été établies par les autorités.

Selon la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, les autorités ont été alertées vers 5 h 40 et ont immédiatement mobilisé les moyens d'intervention d'urgence vers le lieu de l'accident.

Elle a précisé que trois blessés, dont l'état était jugé critique, avaient été évacués vers Luanda et admis au Complexe hospitalier Pedro Maria Tonha « Pedalé », où ils ont été soumis à une évaluation médicale et stabilisés sur le plan clinique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Compte tenu de la gravité de l'accident, l'hôpital Pedro Maria Tonha « Pedalé » a renforcé ses équipes médicales et chirurgicales, avec le concours de professionnels des hôpitaux du Prenda et Josina Machel, a indiqué la ministre.

« Les blocs opératoires sont prêts, le service d'hématologie fonctionne et les patients sont en cours d'évaluation », a déclaré Sílvia Lutucuta.

La ministre de la Santé a assuré que les blessés bénéficiaient d'une prise en charge médicale et que de nouvelles informations seraient communiquées à l'issue des opérations de triage et de l'évaluation clinique.

À ce stade, a-t-elle précisé, aucun décès n'a été confirmé.

Les autorités concentrent leurs efforts sur les opérations de secours, d'évacuation et de prise en charge des blessés, en accordant la priorité aux cas les plus graves.

L'Institut national des urgences médicales (INEMA) a été mobilisé pour participer aux opérations, tandis que le ministère de la Défense nationale a mis à disposition des moyens aériens afin de soutenir les opérations de secours et l'évacuation des blessés.

Le ministère de l'Intérieur, pour sa part, a pris en charge la coordination des opérations dès les premières heures suivant l'accident.

Les blessés, parmi lesquels figurent deux enfants, sont regroupés dans une structure militaire à Cabo Ledo, qui dispose d'une piste permettant les opérations d'urgence.

Deux hélicoptères assurent le transport des blessés entre Cabo Ledo et Luanda.

Selon Sílvia Lutucuta, un aéronef de plus grande capacité a également été mobilisé pour assurer l'évacuation des autres blessés.

Une équipe du Complexe hospitalier Pedro Maria Tonha « Pedalé », expérimentée dans les opérations de secours et d'évacuation aérienne, a été dépêchée à Cabo Ledo, où elle participe aux opérations de triage et de stabilisation des blessés.

Des équipes médicales de la Force aérienne nationale participent également aux opérations de secours.