Afrique: Ju-jitsu - Le pays termine deuxième au classement des médailles

9 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/BS

Luanda — L'Angola a terminé à la deuxième place du classement général des médailles dans les épreuves individuelles des Championnats du monde de ju-jitsu, qui ont pris fin dimanche à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis.

La délégation angolaise a remporté un total de sept médailles, dont une en or, une en argent et cinq en bronze, selon un communiqué de la Fédération angolaise de ju-jitsu.

Les Angolais se classent juste derrière la Mongolie, qui a totalisé dix médailles.

Le communiqué souligne que la performance de la sélection angolaise témoigne des progrès réalisés par le ju-jitsu angolais et de son affirmation sur la scène internationale, fruits du travail, de l'engagement, de la discipline et de l'esprit d'unité de l'ensemble de la délégation.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.