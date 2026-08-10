Afrique: Ju-jitsu - Le pays termine deuxième au classement des médailles

Luanda — L'Angola a terminé à la deuxième place du classement général des médailles dans les épreuves individuelles des Championnats du monde de ju-jitsu, qui ont pris fin dimanche à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis.

La délégation angolaise a remporté un total de sept médailles, dont une en or, une en argent et cinq en bronze, selon un communiqué de la Fédération angolaise de ju-jitsu.

Les Angolais se classent juste derrière la Mongolie, qui a totalisé dix médailles.

Le communiqué souligne que la performance de la sélection angolaise témoigne des progrès réalisés par le ju-jitsu angolais et de son affirmation sur la scène internationale, fruits du travail, de l'engagement, de la discipline et de l'esprit d'unité de l'ensemble de la délégation.