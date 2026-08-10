Afrique: Futsal - Chapesseka bat Differdange du Luxembourg en ouverture du tournoi de l'Amitié

Huambo — L'équipe masculine senior de Chapesseka de Huambo a battu samedi Differdange du Luxembourg (2-1), lors du match d'ouverture de la 13e édition du tournoi international de l'Amitié de futsal (TAF), disputé au pavillon omnisports Osvaldo Serra Van-Dúnem.

Comptant pour le groupe A, les deux buts de l'équipe du Plateau central ont été inscrits en seconde période par Justino Capongo, à la 3e minute, et José da Costa, à la 5e. L'équipe luxembourgeoise a réduit l'écart par Rúben Reis, à la 19e minute.

Dans le même groupe, Gama de Bié,a battu 4 de Junho de Huambo (3-2), tandis que, dans le groupe B, l'EPAL de Luanda s'est imposée face à Esplendor de Huambo (4-3).

Chez les seniors dames, le Sport Academia de São Paulo (Brésil) a largement dominé Farmácia Reviver de Huambo (5-1), dans le groupe B, tandis que 4 de Junho s'est incliné à domicile face au CSE de Luanda (0-3).

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Chez les super seniors, seul le match du groupe A a été disputé, avec la défaite des Fanáticos de Huambo face à la formation de Velhas Guardas de Lunda-Norte (1-2).

Programme de dimanche

Catégorie travailleurs :

Caminhos de Ferro de Benguela - Kitenda de Huambo (A)

MINEA de Luanda - Refriango de Luanda (B)

29 de Novembro - Institut polytechnique de l'UJES de Huambo (A)

Seniors dames :

Inter de Namibe - UTPIR de Cabinda (A)

Exército de Luanda - Chapesseka de Huambo (B)

Seniors messieurs :

Dourado de Namibe - Gama de Bié (A)

Palácio de Huíla - Águias Vermelhas de Benguela (B)

Super seniors :

Institut polytechnique de l'UJES de Huambo - MINEA de Luanda (B)

Ministère de la Défense - Veteranos de Huambo (A)

Olds Stars de Benguela - Palácio de Huíla (B)

La compétition, qui se poursuivra jusqu'au 15 août au pavillon omnisports Osvaldo de Jesus Serra Van-Dúnem, situé dans le centre-ville de Huambo, réunit 32 équipes venues d'Angola, du Brésil et du Luxembourg.

La précédente édition s'était déroulée en 2025 dans la municipalité de Lobito, dans la province de Benguela. L'équipe féminine brésilienne avait remporté le titre, tandis que Palácios de Huíla s'était imposé chez les seniors messieurs, le ministère de la Défense nationale, des Anciens combattants et des Vétérans de la Patrie chez les super seniors, et 29 de Novembro de Cuanza-Sul dans la catégorie des travailleurs.