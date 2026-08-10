Angola: Football - Le Petro de Luanda étrille le FC Ilustre de Huíla au championnat des moins de 17 ans

9 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par PEM/LHE/WR/BS

Ondjiva — Le Petro de Luanda a étrillé dimanche le FC Ilustre de la Huíla (8-1), au stade des Castilhos, lors de la première journée du Championnat national masculin de football des moins de 17 ans, qui se déroule depuis le 6 août à Ondjiva, dans la province de Cunene.

Les buts du Petro de Luanda ont été inscrits par Emanuel, auteur d'un triplé, Castelo, auteur d'un doublé, ainsi qu'Osvaldo, Pedro et Adilson, qui ont chacun marqué un but. Julinho a inscrit l'unique but du FC Ilustre de la Huíla.

Dans les autres rencontres de la première journée, l'Academia de Futebol Estrela do Futuro a battu l'Académica do Lobito (3-2), tandis que Tubi FC Cuanza Norte s'est imposé face à Sport Moçâmedes (3-0).

En ouverture de la compétition, le Sporting Petróleos do Bié a battu Elite de Janeiro, du Cunene, sur le score de 1-0.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À l'issue de ces quatre rencontres, le Petro de Luanda, Tubi FC Cuanza Norte, l'Academia de Futebol Estrela do Futuro et le Sporting Petróleos do Bié comptent chacun trois points.

La première journée se poursuit avec les rencontres entre JGM du Huambo et CD Diamantes do Zango, FC Celas du Cuanza-Sul et FC Rei Mandume Ya Ndemufayo, ainsi qu'entre 1.º de Agosto et Guicoss FC de Cabinda.

La compétition, qui se déroule du 6 au 15 août, réunit 16 équipes réparties en quatre groupes.

Les matches se disputent sur les terrains en gazon synthétique des Castilhos et de la centralité d'Ekuma.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.