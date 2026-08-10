Angola: Football - Le Petro de Luanda étrille le FC Ilustre de Huíla au championnat des moins de 17 ans

Ondjiva — Le Petro de Luanda a étrillé dimanche le FC Ilustre de la Huíla (8-1), au stade des Castilhos, lors de la première journée du Championnat national masculin de football des moins de 17 ans, qui se déroule depuis le 6 août à Ondjiva, dans la province de Cunene.

Les buts du Petro de Luanda ont été inscrits par Emanuel, auteur d'un triplé, Castelo, auteur d'un doublé, ainsi qu'Osvaldo, Pedro et Adilson, qui ont chacun marqué un but. Julinho a inscrit l'unique but du FC Ilustre de la Huíla.

Dans les autres rencontres de la première journée, l'Academia de Futebol Estrela do Futuro a battu l'Académica do Lobito (3-2), tandis que Tubi FC Cuanza Norte s'est imposé face à Sport Moçâmedes (3-0).

En ouverture de la compétition, le Sporting Petróleos do Bié a battu Elite de Janeiro, du Cunene, sur le score de 1-0.

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À l'issue de ces quatre rencontres, le Petro de Luanda, Tubi FC Cuanza Norte, l'Academia de Futebol Estrela do Futuro et le Sporting Petróleos do Bié comptent chacun trois points.

La première journée se poursuit avec les rencontres entre JGM du Huambo et CD Diamantes do Zango, FC Celas du Cuanza-Sul et FC Rei Mandume Ya Ndemufayo, ainsi qu'entre 1.º de Agosto et Guicoss FC de Cabinda.

La compétition, qui se déroule du 6 au 15 août, réunit 16 équipes réparties en quatre groupes.

Les matches se disputent sur les terrains en gazon synthétique des Castilhos et de la centralité d'Ekuma.