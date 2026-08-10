Angola: Trois provinces angolaises sous un ciel partiellement nuageux

8 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par AB/ASS/BS

Luanda — Les provinces de Luanda, de Lunda-Sud et de Moxico-Leste pourraient connaître, au cours des prochaines 24 heures, un ciel partiellement nuageux.

Selon l'Institut national de météorologie et de géophysique (INAMET), le ciel sera dégagé dans les provinces de Huambo, Bié, Moxico, Huíla, Cubango, Cuando et Cunene, tandis que du brouillard est attendu dans celles de Namibe, Benguela, Malanje, Uíge, Cuanza-Nord et Cuanza-Sud.

De la brume matinale est également prévue dans les provinces de Bengo et de Lunda-Nord, tandis que de faibles pluies sont attendues à Icolo e Bengo, Cabinda et Zaïre au cours des prochaines heures.

Les températures minimales et maximales prévues sont les suivantes : Luanda (20/23 °C), Cabinda (21/25 °C), Sumbe (19/22 °C), Caxito (21/26 °C), Mbanza Congo (19/27 °C), Uíge (18/26 °C), Catete (20/25 °C), Ndalatando (18/25 °C), Malanje (14/31 °C), Dundo (21/32 °C), Saurimo (16/31 °C), Benguela (20/21 °C), Huambo (13/27 °C), Cazombo (13/30 °C), Cuito (12/26 °C), Luena (15/30 °C), Lubango (11/26 °C), Menongue (7/26 °C), Moçâmedes (15/18 °C), Ondjiva (10/30 °C) et Mavinga (8/25 °C).

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