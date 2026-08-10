Congo-Brazzaville: Insertion sociale - 129 jeunes de Brazzaville envoyés à Aubéville pour prendre leur vie en main

10 Août 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rude Ngoma

En désaccord avec la loi, 129 jeunes sélectionnés à Brazzaville ont pris la route, le 9 août, pour le Centre d'insertion et de réinsertion sociales d'Aubéville, dans le département de la Bouenza. Ils y rejoignent leurs camarades venus de divers départements du pays pour entamer un programme intensif d'encadrement et de formation.

Face aux défis d'insertion socio-professionnelle, les pouvoirs publics entendent offrir aux jeunes sélectionnés un cadre structurant et rigoureux. À Aubéville, le parcours a été conçu pour combiner apprentissage de métiers, éducation civique et renforcement de la discipline, garantissant les outils nécessaires à une autonomie durable et à une réintégration réussie dans la société.

Avant leur départ, la promotion a été reçue par le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Hugues Ngouélondélé, en présence de leurs familles. Le ministre a appelé les jeunes à prendre pleinement conscience de la portée de cet engagement. « Saisissez cette chance avec sérieux, discipline et détermination. Aubéville n'est pas une simple étape, c'est l'opportunité de reconstruire votre avenir», a-t-il indiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En réunissant des jeunes de Brazzaville, de la Bouenza et d'autres départements, cette initiative portée par le ministère en charge de la Jeunesse s'affirme comme un levier national de prévention de l'exclusion et de cohésion sociale.

Le Centre d'insertion et de réinsertion sociale d'Aubéville ouvrira officiellement ses portes le 12 août, sous le patronage du président de la République, Denis Sassou N'Guesso. Une étape majeure qui concrétise la volonté de l'État de faire de sa jeunesse le moteur du développement national, ont expliqué les responsables du centre.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.