Congo-Brazzaville: Insertion sociale - 129 jeunes de Brazzaville envoyés à Aubéville pour prendre leur vie en main

En désaccord avec la loi, 129 jeunes sélectionnés à Brazzaville ont pris la route, le 9 août, pour le Centre d'insertion et de réinsertion sociales d'Aubéville, dans le département de la Bouenza. Ils y rejoignent leurs camarades venus de divers départements du pays pour entamer un programme intensif d'encadrement et de formation.

Face aux défis d'insertion socio-professionnelle, les pouvoirs publics entendent offrir aux jeunes sélectionnés un cadre structurant et rigoureux. À Aubéville, le parcours a été conçu pour combiner apprentissage de métiers, éducation civique et renforcement de la discipline, garantissant les outils nécessaires à une autonomie durable et à une réintégration réussie dans la société.

Avant leur départ, la promotion a été reçue par le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Hugues Ngouélondélé, en présence de leurs familles. Le ministre a appelé les jeunes à prendre pleinement conscience de la portée de cet engagement. « Saisissez cette chance avec sérieux, discipline et détermination. Aubéville n'est pas une simple étape, c'est l'opportunité de reconstruire votre avenir», a-t-il indiqué.

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En réunissant des jeunes de Brazzaville, de la Bouenza et d'autres départements, cette initiative portée par le ministère en charge de la Jeunesse s'affirme comme un levier national de prévention de l'exclusion et de cohésion sociale.

Le Centre d'insertion et de réinsertion sociale d'Aubéville ouvrira officiellement ses portes le 12 août, sous le patronage du président de la République, Denis Sassou N'Guesso. Une étape majeure qui concrétise la volonté de l'État de faire de sa jeunesse le moteur du développement national, ont expliqué les responsables du centre.