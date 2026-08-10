Congo-Brazzaville: Fécoclose-Da - Pari réussi pour le stage national d'aguerrissement du combattant

10 Août 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Jean Pascal Mongo-Slyhm

Organisée le 9 août par la Fédération congolaise de close-combat et disciplines associées (Fécoclose-Da), la session d'aguerrissement a mis à rude épreuve la résistance physique et le mental des pratiquants. Entre franchissement d'obstacles naturels et dépassement de soi, l'événement a tenu toutes ses promesses.

Le stage national d'aguerrissement du combattant s'est déroulé dans une ambiance empreinte de rigueur et de fraternité sportive. Il a réuni dès 6h 30 min, au Centre d'instruction Gothia-Mfilou, officiels, encadreurs et athlètes autour d'une journée intense dédiée au perfectionnement tactique.

Partis du Centre Gothia-Mfilou, les sportifs venus des differentes localités ont emprunté un itinéraire exigeant et varié. Le circuit les a conduits à travers Pont-Mayité, le camp Ndouo et Kellé Tenar, avant le retour au point de départ. Ils ont dû braver des tunnels obscurs, franchir des rivières, gravir des collines escarpées et surmonter divers obstacles physiques. Au nom du bureau exécutif fédéral, le premier vice-président de la Fécoclose-Da, Rude Ngoma, a salué l'engagement remarquable et le dynamisme des participants, soulignant tout particulièrement la bravoure des plus jeunes athlètes qui sont arrivés au bout de ce parcours sélectif.

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Fait marquant de cette édition, le représentant de la Direction générale des sports, Furet Likoué, ne s'est pas contenté d'un rôle d'observateur. Mouillant le maillot aux côtés des stagiaires, il a tenu à participer pleinement à l'ensemble des épreuves pratiques, découvrant sur le terrain les exigences physiques et mentales propres au close-combat.

Rigueur, cohésion et dépassement de soi

Lors du rassemblement matinal, le premier vice-président avait fixé le cap d'une journée axée sur les valeurs fondamentales de la discipline. « Ce stage ne vise pas seulement la démonstration technique, mais l'aguerrissement moral et physique. Les épreuves pratiques qui vous attendent ont pour objectifs de tester et repousser vos limites physiques et mentales, de consolider votre maîtrise du close-combat en environnement exigeant, et de renforcer les valeurs de discipline, de fraternité et de cohésion qui font la force de notre fédération », avait déclaré Rude Ngoma lors de son mot d'ouverture.

De retour au Centre Gothia-Mfilou, l'enthousiasme a été palpable chez les participants comme chez les officiels. Prenant la parole pour le mot de clôture avant la traditionnelle photo de famille, Rude Ngoma a dressé un bilan très positif de cette session d'août. Ce stage d'aguerrissement confirme la dynamique de la Fécoclose-Da dans la formation continue de ses cadres et athlètes, renforçant la cohésion des troupes et le rayonnement de ce sport au Congo.

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