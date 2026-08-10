Congo-Brazzaville: Coopération - La Côte d'Ivoire salue les relations de fraternité avec le pays

Dans le cadre de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire, son ambassadrice au Congo,Touré née Koné Maman, a organisé une cérémonie le 7 août à Brazzaville. Au cours de celle-ci, elle a souligné que l'ambition des deux pays est de voir leur coopération qui a fait ses preuves au niveau des institutions publiques et des ministères profite davantage aux structures parapubliques et au secteur privé.

Devant le représentant du gouvernement congolais, Gustave Fulgence René Adicolle Goum, ministre de l'Enseignement technique et professionnel, et plusieurs autres invités, l'ambassadrice de Côte d'Ivoire, Touré née Koné Maman, a salué les relations d'amitié, de coopération et de fraternité que son pays et le Congo entretiennent depuis plus de cinquante ans.

« Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Congo ont été matérialisées au cours de ces longues années par un total de quarante-quatre accords dans des domaines diversifiés, des visites réciproques de nos chefs d'Etat, des échanges de bons procédés, de stagiaires, ainsi que par l'organisation d'activités communes telles que des forums économiques et la commission mixte de coopération », a déclaré la diplomate Ivoirienne.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a rappelé que cette coopération a été particulièrement marquée en 2025-2026 par le séjour en Côte d'Ivoire du président congolais, Denis Sassou N'Guesso, lors de l'investiture de son homologue ivoirien, Alassane Ouattara. Elle a évoqué également le séjour à Brazzaville du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Tiemoko Meyliet Koné, à l'occasion de la cérémonie d'investiture du chef de l'Etat congolais, en avril dernier.

En outre, elle a indiqué que la présence à la cérémonie de militaires ivoiriens en formation dans les écoles militaires congolaises et des éléments des forces de police congolaises de retour de formation en Côte d'Ivoire constitue l'une des illustrations les plus éloquentes de la vitalité de cette relation. « Notre ambition est d'aller plus loin et de faire en sorte que cette coopération qui a fait ses preuves au niveau des institutions publiques et des ministères profitent davantage aux structures parapubliques et au secteur privé de nos deux Etats. A cet effet, l'ambassade caresse le désir d'organiser, dans les mois à venir, la troisième édition du Forum économique Côte d'Ivoire-Congo et la 2e édition de la Grande Commission mixte ivoiro-congolaise », a annoncé la diplomate.

« Pour nous, il s'agit avant tout de renforcer cette coopération et de susciter des partenariats plus accrus entre nos institutions et nos entreprises, notamment dans les secteurs de l'agriculture, du commerce, de la santé, du tourisme, de l'enseignement technique et professionnel. Dans la perspective de l'atteinte de ces objectifs, mon pays voudrait encore compter sur l'appui et la coopération des hautes autorités congolaises pour l'organisation de ces importants événements », a déclaré Touré née Koné Maman.

La célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire marque, selon elle, « un moment important de la vie de la nation ivoirienne ». L'occasion lui a permis de faire une rétrospection pour rendre un hommage mérité aux pères fondateurs de la République, le feu président Félix Houphouët-Boigny. Elle a rappelé également les acquis et les perspectives des actions menées par le gouvernement ivoirien dans divers domaines (Politique, économie, social, etc.). Au regard de ces atouts, elle a exhorté les opérateurs économiques et les hommes d'affaires à saisir les différentes opportunités économiques qu'offre la Côte d'Ivoire.

A l'endroit de la communauté ivoirienne vivant au Congo, Touré née Koné Maman les a encouragés à continuer à respecter les lois et règlements du pays d'accueil et « à vivre en bonne intelligence avec le peuple frère congolais ».