Mali: Un an après les arrestations pour «tentative de coup d'État», des militaires toujours pas jugés

10 Août 2026
Radio France Internationale
Par Serge Daniel

Il y a un an, le 10 août 2025, commençaient à Bamako des vagues d'arrestations de militaires maliens après l'interpellation de deux généraux pour « tentative de déstabilisation ». Dans le cadre de ce « complot », un Français de la DGSE en fonction officielle à l'ambassade de France à Bamako est également arrêté, lui, le 13 août. Il a été condamné le 5 juin 2026 à vingt ans de prison ferme, pour « atteinte à la sûreté de l'État ». En revanche, plusieurs dizaines de militaires maliens finalement arrêtés ne sont toujours pas jugés.

Peu après les arrestations, la télévision nationale a diffusé les photos de onze militaires maliens accusés d'être impliqués dans la « tentative de coup d'État et de déstabilisation ». D'après nos informations, plusieurs dizaines d'autres militaires qui ont par la suite été mis aux arrêts. Parmi eux, deux généraux : Abass Dembélé, un officier supérieur respecté des troupes, et une femme, Néma Sagara. Une information judiciaire a été ouverte par le tribunal militaire de Bamako à l'encontre des inculpés pour « atteinte contre la Constitution ».

D'après nos informations, en un an de détention, les militaires mis en cause ont été entendus à deux reprises pour rentrer dans le fond du dossier. Ils ont catégoriquement nié avoir participé à une tentative de coup d'État.

En octobre 2025, par des décrets signés par le chef de la junte, le général Assimi Goïta, plusieurs de ces officiers ont été radiés des forces armées par mesure disciplinaire.

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De source proche du dossier, des parents des militaires arrêtés ont pu leur rendre une visite. Des avocats de la défense réclament une date pour le procès et que le droit soit dit.

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