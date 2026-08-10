Maroc: Alpinisme - À 15 ans, le Marocain Youssef Tazi rêve de l'Everest après avoir gravi le sommet Kang Yatse II

Le Marocain Youssef Tazi, âgé de 15 ans, est devenu le plus jeune alpiniste africain à atteindre le sommet du Kang Yatse II, dans l'Himalaya, en réalisant cet exploit la semaine dernière, sous une température extrême et des conditions d'ascension difficiles. Après s'être déjà essayé à plusieurs autres montagnes à travers le monde, le jeune alpiniste se rapproche de son objectif majeur : gravir l'Everest.

Plus de 9 heures d'effort du camp de base situé à 5 000 mètres d'altitude jusqu'au sommet du Kang Yatse II à 6 250 mètres. Une ascension éreintante rendue encore plus difficile par la température pouvant atteindre -10°C, des chutes de neige abondantes et une visibilité réduite par le brouillard.

Sans oxygène supplémentaire, Youssef Tazi et son équipe ont dû utiliser des cordes et des crampons pour gravir les 600 derniers mètres. Sur les 29 participants, seulement 16 ont pu atteindre le sommet, dont le père du jeune alpiniste, Omar Tazi.

Cinquante sommets à son actif

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Le jeune Marocain est déjà débordant d'ambitions : son objectif est de gravir les plus belles montagnes de la planète. D'où le nom de son projet « Road To Everest 2028 ». Youssef Tazi a plus de 50 sommets à son actif, dont le Kilimandjaro en Tanzanie, mais encore le mont Elbrouz en Russie.

Également engagé en tant que jeune défenseur des droits de l'enfant auprès de l'Unicef, l'alpiniste marocain a dédié sa toute dernière ascension « au peuple marocain et aux enfants qui ne doivent pas abandonner leurs rêves ».