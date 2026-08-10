Gabon: L'UDB installe plus de 27 délégations de quartiers à Lambaréné et célèbre son premier anniversaire

L'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB) a poursuivi, ce samedi 8 août 2026, la structuration de ses bases dans la commune de Lambaréné. Organisée à l'esplanade de la mairie du 2e arrondissement, la cérémonie a permis l'installation de plus de 27 délégations de quartiers du 2e arrondissement, avant de se poursuivre par la célébration en différée du premier anniversaire du parti.

Cette nouvelle étape s'inscrit dans la dynamique d'implantation et de structuration de l'UDB impulsée par son Président Fondateur, Brice Clotaire Oligui Nguema. À travers la mise en place progressive de ses structures de proximité, le parti entend renforcer son organisation à la base et consolider sa présence auprès des populations.

Militantes, militants, sympathisants et populations ont répondu nombreux à cette journée qui a constitué un important moment de mobilisation politique dans le 2e arrondissement de Lambaréné.

Les opérations d'installation ont été conduites par Jean Daniel Biye, Délégué du 2e arrondissement de Lambaréné, qui a également procédé à l'installation de plusieurs délégations de quartiers. Cette étape vient renforcer le maillage territorial de l'UDB dans cet arrondissement.

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La Déléguée du 1er arrondissement de Lambaréné, accompagnée de l'ensemble de sa délégation, a également pris part aux différentes activités, témoignant de la mobilisation des structures du parti dans la commune.

Une cérémonie marquée par plusieurs interventions

Plusieurs responsables de l'UDB ont pris part à cette cérémonie et ont livré des allocutions devant les militants et les populations présentes.

Parmi les intervenants figuraient notamment Paul Marie Gondjout, Délégué provincial de l'UDB, Madeleine Sidonie Revengue, Secrétaire générale adjointe du parti, ainsi que Séraphin Akure-Davain, Vice-Président de l'UDB.

Joël Ogouma, Conseiller du Président Fondateur de l'UDB, Brice Clotaire Oligui Nguema, a également pris la parole au cours de cette cérémonie.

À travers leurs différentes interventions, les responsables ont notamment insisté sur l'importance de la structuration du parti à la base, du rôle des délégations de quartiers et de la mobilisation des militants pour accompagner la vision portée par le Président Fondateur Brice Clotaire Oligui Nguema.

Lambaréné célèbre le premier anniversaire de l'UDB

Après les installations, les militants, sympathisants et populations présents ont pris part à la célébration en différée du premier anniversaire de l'Union Démocratique des Bâtisseurs dans la commune de Lambaréné.

Cette célébration a permis aux responsables, militants et sympathisants de se retrouver autour des valeurs et des ambitions portées par l'UDB depuis sa création sous l'impulsion de son Président Fondateur, Brice Clotaire Oligui Nguema.

La journée a également été l'occasion de rappeler le chemin parcouru depuis la création du parti et la nécessité de poursuivre son implantation sur le terrain, notamment à travers la consolidation des structures de base.

Des réactions positives au terme des cérémonies

Les différentes activités ont suscité des réactions positives de la part des militantes, militants et sympathisants présents. Plusieurs participants ont salué la dynamique d'installation des délégations de quartiers ainsi que la mobilisation observée autour de cette journée.

Avec plus de 27 délégations installées, le 2e arrondissement de Lambaréné franchit ainsi une nouvelle étape dans la structuration locale de l'UDB.

La journée du 8 août 2026 aura ainsi été marquée par deux temps forts : l'installation de plus de 27 délégations de quartiers et la célébration en différée du premier anniversaire de l'UDB, dans une ambiance de mobilisation et d'adhésion autour de la vision portée par le Président Fondateur Brice Clotaire Oligui Nguema.