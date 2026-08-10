Gabon: 17e édition de la Journée nationale du Drapeau - Brice Clotaire Oligui Nguema appelle à l'unité nationale

Placée sous le thème « Un Drapeau, une Nation unie : ensemble, bâtissons le Gabon nouveau », la 17e édition de la Journée nationale du Drapeau s'est déroulée ce jour à l'esplanade du Palais Rénovation, sous le Haut patronage de Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, Chef du gouvernement, Chef Suprême des Forces de Défense et de Sécurité, accompagné de la Première Dame, Zita Oligui Nguema.

Ont également pris part à cette cérémonie les membres du Gouvernement, les Commandants en Chef des Forces de Défense et de Sécurité, les membres du Corps diplomatique, les Présidents des Institutions ainsi que les cadres de l'administration gabonaise.

La cérémonie a été ponctuée par l'allocution de Monsieur le Ministre des Sports, du Rayonnement Culturel et des Arts, chargé de la Vie Associative, le rituel traditionnel d'ouverture conduit par les ressortissants du peuple autochtone de la FENAPAG, ainsi que par la cérémonie d'allégeance au drapeau national.

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Des prestations artistiques et culturelles, assurées notamment par les enfants de troupe du Prytanée Militaire de Libreville, la Musique des Forces de Défense et de Sécurité et la Chorale mixte des Forces de Défense et de Sécurité, ont également marqué cette célébration, placée sous le signe du civisme, du patriotisme et de l'unité nationale.

Désormais inscrite parmi les grandes célébrations républicaines de notre pays, la Journée nationale du Drapeau constitue un moment privilégié de communion nationale autour de notre emblème, symbole de notre unité, de notre souveraineté, de notre histoire et de notre destin commun.

Instituée par le décret n°0860/PR/MCJSL du 2 décembre 2009, en référence à la loi n°54/60 du 9 août 1960 portant modification de l'emblème national, la Journée nationale du Drapeau s'est imposée, au fil du temps, comme un rendez-vous majeur de notre vie citoyenne et républicaine. Elle incarne l'espérance, la dignité retrouvée et la promesse d'un avenir à construire ensemble.

Plus qu'un traditionnel rituel républicain, cette 17e édition réitère l'appel lancé par le Chef de l'État à ses compatriotes, notamment lors de son adresse à la Nation du 31 décembre 2025 et de son discours sur l'état de la Nation du 15 juin 2026, à bâtir un Gabon prospère, souverain et solidaire.il invite ainsi chaque citoyenne et chaque citoyen à prendre pleinement sa part à cet effort collectif.

Afin de donner à cette journée sa pleine portée nationale et de permettre à chaque citoyen de se l'approprier, cette édition a été marquée par deux symboles forts dans son organisation.

Le premier réside dans sa célébration simultanée dans les 15 arrondissements du Grand Libreville, avec la Place de l'Indépendance comme site principal, ainsi que dans chacun des chefs-lieux de province.

Le second concerne la prestation du rituel d'allégeance au drapeau par les Chefs de quartiers et de regroupements du Grand Libreville. La valorisation de cette fonction, consacrée sous la Ve République par le décret n°254/PR/MISD, traduit la reconnaissance de leur rôle essentiel dans la consolidation de la cohésion sociale et le renforcement de la gouvernance locale.

À travers la célébration de cette 17e édition de la Journée nationale du Drapeau, le Chef de l'État réaffirme sa vision de Bâtisseur, tournée vers l'édification d'un Gabon digne d'envie, fédéré autour des valeurs patriotiques et culturelles, de l'inclusion et de l'unité nationale.