Gabon: Une trentaine d'Universités et Grandes Écoles présentes à la deuxième édition du Salon National du Bachelier

10 Août 2026
Gabonews (Libreville)
Par MNE

Au total ce sont trente trois (33) stands, représentant le même nombre d'Universités et Grandes Écoles qui ont ouverts leurs portes pour accueillir les futurs étudiants et les parents, pour des informations justes sur le choix des filières de formation, au cours de la deuxième édition du salon national du bachelier organisé par la CGEUP, la Conférence des Grandes Écoles et Universités du privé.

Deux jours d'intense activité pour ces professionnels de la formation, dont l'objectif visait à donner la bonne information. Et de façon libre et coordonnée, les offres étaient clairement définies, laissant le libre choix aux multiples demandeurs, des formations dans le domaine de la santé, l'intelligence artificielle, les métiers de la mer, l'informatique et bien d'autres. Des informations utiles qui impactent les choix.

En partenariat avec ces établissements d'enseignement supérieur et l'ANBG, l'Agence Nationale des Bourses du Gabon, la CGEUP, se veut désormais être cette plaque tournante en matière d'orientation académique au Gabon.

Pour elle, le choix d'une formation ne peut plus être guidé uniquement par la tradition, les habitudes familiales ou les effets de mode. Cela relève désormais d'une réflexion minutieuse basé sur les débouchés de chaque offre. Rendez vous a été pris pour la troisième édition .

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