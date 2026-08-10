Gabon: Esplanade Georges Damas Aléka - Le Président de la République présente sa vision mémorielle à la famille du défunt

Fidèle à son engagement d'inscrire le Gabon sur la voie de la modernité et de la restauration de sa dignité, le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce 08 août 2026 une délégation de la famille de feu Georges Damas Aléka.

Cette rencontre, initiée par le Chef de l'État a permis d'associer pleinement les proches de l'illustre disparu à la mise en oeuvre de la future esplanade qui portera son nom. Monsieur Claude Damas Ozimo, qui s'est exprimé au nom de la famille, a salué cette démarche autour de ce projet qui sera inauguré très prochainement.

Cette esplanade, située le long du front de mer face à la Tribune de l'Indépendance, dépasse le cadre d'un simple réaménagement urbain. Elle matérialise la vision refondatrice du Chef de l'État, axée sur la réappropriation de notre identité et le renforcement de la cohésion nationale.

En dotant cet espace monumental de huit pavillons provinciaux et d'un édifice central de 30 mètres dédié à l'Estuaire, le Président de la République érige un véritable sanctuaire de la mémoire collective, destiné à léguer aux générations futures les valeurs de l'unité gabonaise.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En choisissant d'honorer la mémoire de Georges Damas Aléka, le Président de la République réaffirme sa volonté de remettre l'histoire de notre pays au centre de l'action publique. Homme d'État d'exception, diplomate émérite et ancien Président de l'Assemblée nationale, Georges Damas Aléka est avant tout le père de « La Concorde », notre hymne national.

L'initiative du Chef de l'État de faire graver les paroles de cet hymne à même les piliers du monument principal exprime sa volonté de raviver la flamme du patriotisme et de célébrer le génie gabonais.

En veillant à ce que les travaux soient confiés à une main-d'oeuvre locale composée à près de 90 % de Gabonais, le Chef de l'État transforme ce grand projet en un levier de valorisation des compétences nationales.

la famille Damas Aleka a tenu à saluer le leadership du Chef de l'État en lui offrant un pagne traditionnel « Okorouè ». Conçue dans le respect des couleurs de la Nation et parée des symboles de la République, cette pièce unique a été présentée comme le reflet de la haute autorité républicaine et du renouveau qu'il incarne.