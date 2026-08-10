Burkina Faso: Interdiction de 18 évènements culturels dits contraires aux bonnes moeurs

10 Août 2026
Radio France Internationale

Au Burkina Faso, les restrictions des militaires au pouvoir contre le secteur culturel se poursuivent. Le ministère de la Culture a adressé des mises en demeure aux organisateurs de plusieurs événements festifs dans le pays. Ces suspensions interviennent dans le cadre d'une politique, dite « d'assainissement dans le secteur artistique et culturel », engagée par le ministère de la Culture depuis mars 2025.

Parmi les évènements interdits figure Golden Moment - rencontres du milieu showbiz - qui était prévu, du 14 au 15 août, au Palais des Sports de Ouagadougou.

Autre évènement concerné : Urban Vibes. Le festival avait tenu sa première édition, en mai dernier, à Bobo-Dioulasso, la capitale économique du pays. Au programme : la découverte d'artistes locaux mais aussi des campagnes de sensibilisation au cancer du sein, à la sécurité routière ainsi qu'à des activités de reboisement.

Au total, ce sont 18 évènements qui ont été interdits dans plusieurs localités du Burkina Faso. Le ministère de la Culture estime que ces activités sont contraires aux bonnes moeurs et susceptibles de porter atteinte à l'ordre public.

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Mais ces interdictions interviennent dans un contexte plus large de durcissement des règles dans le secteur culturel. Début juin, les concours de beauté féminins ont notamment été interdits, dans l'attente de nouveaux textes, jugés plus conformes « aux valeurs culturelles nationales ».

Près de deux mois plus tard, ces textes se font toujours attendre.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

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