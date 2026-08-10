Togo: À Adakpamé Nord, Gomado et son équipe plongent dans les réalités du terrain, des caniveaux annoncés pour octobre 2026

À l'occasion de la Journée africaine de la Décentralisation et du Développement local, célébrée chaque 10 août, l'exécutif communal de Golfe 1, conduit par le maire Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado, a effectué, ce lundi, une descente à Adakpamé Nord. Une démarche citoyenne qui a permis aux responsables communaux de toucher du doigt les difficultés quotidiennes des populations et d'annoncer le démarrage, dès octobre 2026, des travaux de construction de caniveaux dans cette zone située au nord de la commune de Bè-Afédomé.

Directeurs, chefs de divisions, chefs de sections et chefs de bureaux ont accompagné l'exécutif communal sur le terrain. L'objectif était double : marquer la célébration de cette journée consacrée à la décentralisation et au développement local, mais surtout rapprocher davantage l'administration communale des populations.

À Adakpamé Nord, la délégation communale a parcouru plusieurs tronçons appelés à accueillir les futurs ouvrages d'assainissement. Sur place, les réalités sont particulièrement préoccupantes. L'état de certaines voies rend difficile la circulation des habitants, tandis que les eaux de ruissellement provoquent, par endroits, des phénomènes d'érosion et d'inondation.

Un projet de caniveaux à partir d'octobre

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Cette visite de terrain a surtout été marquée par une annonce importante du maire Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado : les premiers travaux de construction de caniveaux dans le quartier devraient démarrer en octobre 2026.

« Effectivement, c'est la Journée africaine de la Décentralisation et du Développement local, et le thème est consacré à l'Assainissement et à l'Eau », a rappelé le maire de Golfe 1.

Selon lui, la commune dispose d'un projet de construction de caniveaux à Adakpamé Nord et cette journée constituait une occasion supplémentaire de revisiter la zone, d'échanger avec les habitants et de partager avec eux les enjeux de la décentralisation.

« Nous avons jugé opportun de revisiter une fois encore la zone et discuter avec nos concitoyennes et concitoyens, et partager avec eux cette journée », a-t-il expliqué.

Décentralisation : la population appelée à jouer sa partition

Au-delà des infrastructures, la descente de l'exécutif communal a également servi de cadre à une séance de sensibilisation sur la décentralisation. Le maire Gomado a insisté sur la nécessité d'une implication de tous dans le processus de développement local.

Pour l'élu local, la décentralisation ne saurait être une affaire exclusivement réservée aux autorités. Elle nécessite la mobilisation et la participation de l'ensemble des citoyens.

La question de l'assainissement a également occupé une place importante dans les échanges. Le maire a notamment rappelé que la construction des ouvrages doit aller de pair avec une meilleure gestion des déchets et un changement de comportements.

« Lorsqu'on parle de l'assainissement et de l'eau, il faut aussi parler de la gestion des déchets. Il revient à tout un chacun de nous de faire sa part pour qu'on puisse vraiment éviter certaines situations liées à l'incivisme », a-t-il souligné.

Un chantier qui devra s'inscrire dans la durée

La visite des différents tronçons a permis aux responsables communaux de mesurer l'ampleur des besoins. Le maire reconnaît que les défis restent importants au regard des moyens dont dispose la commune.

Pour y faire face, l'exécutif communal entend inscrire progressivement les interventions dans la durée. L'idée, selon Joseph Gomado, est de prévoir chaque année des ressources budgétaires afin de poursuivre et compléter les ouvrages qui seront engagés à partir d'octobre.

« Ensemble avec la population du quartier, on s'est dit que chaque année, nous allons prévoir un budget pour pouvoir compléter ce qu'on va commencer en octobre prochain », a-t-il indiqué.

Le maire a, par ailleurs, salué l'accompagnement du ministère de l'Administration territoriale, de la Gouvernance locale et des Affaires coutumières, dont le soutien, selon lui, demeure indispensable aux 117 communes du Togo pour leur permettre de répondre davantage aux besoins des populations.

Les populations saluent la démarche

Mobilisées aux côtés de la délégation communale, les populations d'Adakpamé Nord ont accueilli favorablement cette démarche de proximité. Elles espèrent que l'annonce du démarrage des travaux se concrétisera rapidement et permettra d'améliorer durablement leurs conditions de vie.

Dans ce quartier régulièrement confronté aux effets des eaux pluviales, notamment les inondations par endroits et l'érosion des sols, la construction de caniveaux apparaît comme une réponse attendue.

À travers cette descente sur le terrain, l'exécutif de Golfe 1 entend ainsi donner un contenu concret à la Journée africaine de la Décentralisation et du Développement local : être au plus près des citoyens, écouter leurs préoccupations et travailler progressivement à apporter des réponses aux défis qui se posent dans les quartiers.