Ethiopie: La réponse exemplaire du pays face à la crise climatique - L'ambassadeur sahraoui

Addis Ababa — Les efforts de préservation de l'environnement déployés par l'Éthiopie dans le cadre de son initiative « Green Legacy » (GLI) constituent une réponse exemplaire à la crise climatique à laquelle l'Afrique est confrontée, a déclaré Lamine Baali, ambassadeur de la République sahraouie en Éthiopie et auprès de l'Union africaine. Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, l'ambassadeur Baali a salué les efforts de l'Éthiopie visant à restaurer les paysages dégradés et à étendre la couverture végétale à travers le pays, qualifiant cette initiative d'« de plus en plus importante » alors que l'Afrique est confrontée à des défis liés au climat qui ne cessent de s'aggraver.

« L'Éthiopie a réalisé de nombreuses avancées en matière de verdissement des paysages », a déclaré M. Baali, soulignant les efforts déployés par le pays pour transformer les zones dégradées et autres en paysages plus verts.

Il a qualifié l'Initiative pour le verdissement des paysages (GLI) de « très bon exemple pour le reste de l'Afrique », d'autant plus que les pays africains sont confrontés à des risques climatiques croissants, notamment les impacts potentiels du phénomène El Niño.

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M. Baali a appelé à une coopération renforcée entre les pays africains pour lutter collectivement contre le changement climatique, soulignant l'importance de l'Union africaine et de son cadre « Agenda 2063 ».

Il a également insisté sur le fait que les pays africains devaient travailler ensemble pour veiller à ce que le continent s'exprime d'une seule voix lors des forums nationaux, régionaux et internationaux consacrés aux questions liées au climat.

« Nous avons l'Union africaine, et nous avons également l'Agenda 2063 », a déclaré M. Baali, soulignant la nécessité pour les États membres de mettre en oeuvre les décisions et les politiques adoptées dans le cadre continental, en particulier celles liées au changement climatique et à la préparation aux aléas climatiques.

L'ambassadeur a également exhorté les organisations internationales et les partenaires de développement à honorer leurs engagements visant à aider les pays africains à renforcer leur résilience face au changement climatique et à se préparer aux crises humanitaires associées à ce phénomène.

Une coopération internationale renforcée est essentielle pour aider les pays africains vulnérables à faire face aux impacts croissants du changement climatique, a-t-il déclaré.

À propos de la COP32, M. Baali a indiqué que cette conférence offrirait aux pays africains une tribune cruciale pour renforcer leur coopération et définir des positions communes sur le changement climatique.

La COP32 pourrait permettre aux pays africains de se rassembler et d'identifier des priorités collectives aux niveaux régional et international, a-t-il ajouté.

L'ambassadeur a en outre souligné la nécessité d'obtenir davantage de financements et de ressources pour lutter contre le changement climatique au profit des pays et des communautés touchés par ce phénomène, exprimant l'espoir que le rôle de premier plan joué par l'Éthiopie contribuerait à faire progresser la coopération et l'intégration africaines.

Selon l'ambassadeur, l'Éthiopie pourrait jouer un rôle de premier plan pour aider l'Afrique à parler d'une seule voix lors des négociations internationales sur le climat et à obtenir davantage de ressources pour relever les défis climatiques du continent.

Il a en outre souligné qu'une coopération continentale renforcée était essentielle pour renforcer la résilience de l'Afrique, améliorer la préparation aux futures crises liées au climat et faire progresser la mise en oeuvre de l'Agenda 2063.