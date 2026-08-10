Addis Ababa — Les entrepreneurs du secteur des technologies ont exhorté la jeunesse éthiopienne à continuer de développer ses compétences numériques, à créer des solutions concrètes et à contribuer à la croissance et à l'innovation au sein de l'écosystème numérique du pays.

Cet appel a été lancé lors d'un programme de partage d'expériences consacré à l'initiative « 5 millions de codeurs éthiopiens », organisé par le cabinet du Premier ministre, à la suite de l'appel lancé par le Premier ministre Abiy Ahmed à la jeunesse éthiopienne pour qu'elle rejoigne cette initiative et en porte le nombre de participants à 7 millions d'ici la fin de la saison des pluies.

Ce programme a réuni des diplômés certifiés, des leaders du secteur, des décideurs politiques et de jeunes professionnels afin de partager leurs expériences et leurs points de vue, et de contribuer à l'avancement du programme « Digital Ethiopia 2030 » grâce au développement de compétences numériques concrètes.

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La table ronde comptait parmi ses intervenants le Dr Abiyot Bayou, conseiller principal auprès du ministre de l'Innovation et de la Technologie ; Bethlehem Dessie, PDG de Gheero et ancienne participante à l'initiative Azimeraw Taddese ; ainsi que Mahlet Seyoum, entrepreneuse dans le domaine des technologies.

Selon le cabinet du Premier ministre, les intervenants ont encouragé les participants à améliorer en permanence leurs compétences, à développer des solutions concrètes et à contribuer à la croissance et à l'innovation au sein de l'écosystème numérique éthiopien.

Bethlehem Dessie a partagé son expérience personnelle, expliquant que sa carrière dans le domaine des technologies avait débuté il y a 17 ans, à l'âge de 10 ans, alors qu'elle n'avait aucun accès aux technologies numériques à l'époque.

En comparant son expérience aux opportunités offertes aux jeunes d'aujourd'hui, elle a déclaré que l'accessibilité croissante à la technologie avait ouvert aux jeunes une voie bien plus facile pour réaliser leurs ambitions.

Elle a toutefois souligné que l'accès à la technologie ne suffisait pas à lui seul et a appelé à une action immédiate.

Bethlehem a exhorté les étudiants universitaires à cesser d'attendre que les opportunités se présentent, à commencer à être les moteurs du changement et à améliorer de manière proactive leurs compétences pour suivre le rythme des avancées technologiques.

Azimeraw Taddese, ancien participant à l'initiative « 5 Million Ethiopian Coders », a expliqué qu'il avait rejoint le programme au cours de ses dernières années à l'université.

Ce qui a commencé comme une simple volonté d'apprendre à coder l'a finalement conduit à développer un site web mettant en relation les codeurs d'Addis-Abeba. Il est depuis devenu développeur full stack.

« Ne vous arrêtez pas à la certification. Mettez en pratique ce que vous apprenez, puis continuez à vous entraîner. C'est là que réside la véritable progression », a déclaré Azimeraw.

Il a ajouté que cette initiative lui avait apporté les bases dont il avait besoin pour poursuivre ses objectifs professionnels.

Mahlet Seyoum, une autre ancienne participante à l'initiative « 5 Million Ethiopian Coders » et entrepreneuse dans le domaine des technologies, a déclaré que la programmation ne nécessitait pas de formation universitaire spécialisée.

Elle a expliqué que chacun peut trouver des solutions à des problèmes concrets en tirant parti des ressources disponibles et en analysant les défis de son environnement immédiat.

Mahlet a souligné que l'accessibilité croissante aux outils pédagogiques et aux ressources numériques permet désormais aux jeunes de relever des défis majeurs grâce à la technologie.

Elle a exhorté les jeunes à actualiser en permanence leurs compétences, à s'inscrire à des formations ciblées et à se doter des technologies modernes.

S'exprimant lors de cet événement, le Dr Abiyot Bayou, conseiller principal auprès du ministre de l'Innovation et de la Technologie, a quant à lui souligné que le développement de plateformes avancées et la mise en oeuvre de la transformation numérique n'auraient qu'un impact limité si les personnes ne possédaient pas les compétences nécessaires pour les utiliser efficacement.

Les objectifs du programme « Digital Ethiopia 2030 », qui visent notamment à autonomiser les citoyens, à mettre en place des écosystèmes numériques inclusifs, à élargir l'accessibilité au numérique et à faire de l'Éthiopie une plaque tournante numérique, dépendent en fin de compte des capacités humaines du pays, a-t-il ajouté.

Il a également appelé les jeunes professionnels à développer activement leurs compétences et à viser l'excellence dans leurs domaines respectifs.