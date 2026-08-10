Afrique: La « révolution verte » éthiopienne s'impose comme un modèle pour le continent - Le directeur national de l'AGRA

Addis Ababa — L'engagement de l'Éthiopie en faveur de la mise en place d'une économie verte et résiliente face au changement climatique est devenu un modèle pour d'autres pays africains, selon l'Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA).

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, le directeur national de l'AGRA pour l'Éthiopie, Yihenew Zewdie, a déclaré que les initiatives de développement vert du pays avaient apporté une contribution significative à la préservation des ressources naturelles, à la restauration des paysages dégradés et à l'atténuation des effets du changement climatique.

Alors que les défis liés au climat, notamment les sécheresses, les inondations et les infestations de ravageurs, se généralisent de plus en plus à travers l'Afrique, la mise en place d'une économie agricole résiliente face au changement climatique n'est plus une option, mais une nécessité, a déclaré M. Yihenew.

Il a souligné l'importance de mettre en place des systèmes permettant aux agriculteurs de recevoir en temps utile des informations sur les risques liés au climat et de prendre les mesures appropriées pour protéger leurs cultures et leurs moyens de subsistance.

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Le système de vulgarisation agricole éthiopien joue un rôle important à cet égard en fournissant aux agriculteurs des informations précoces sur les aléas climatiques susceptibles d'affecter la production agricole, a-t-il ajouté.

M. Yihenew a également mis en avant l'initiative « Green Legacy » (GLI) comme l'un des principaux efforts déployés par le pays pour renforcer la résilience climatique et promouvoir une économie verte.

Rien que le 3 août 2026, l'Éthiopie a planté 805,3 millions de jeunes arbres au cours de la saison des pluies actuelle, dépassant ainsi l'objectif quotidien de 800 millions de jeunes arbres fixé dans le cadre de la campagne « Green Legacy » en cours.

Au cours des sept dernières années, l'Éthiopie a planté plus de 48 milliards de jeunes arbres à l'échelle nationale, marquant ainsi une étape majeure dans les efforts de restauration environnementale du pays.

Lancée en 2019 sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed, l'initiative « Green Legacy » (GLI) est devenue un programme environnemental phare axé sur la restauration des paysages dégradés, l'extension du couvert forestier et le renforcement de la réponse de l'Éthiopie au changement climatique.

Cette initiative a également contribué à la conservation des ressources naturelles, à la réduction de l'érosion des sols, à la restauration des environnements dégradés et à l'amélioration de la production et de la productivité agricoles, a déclaré M. Yihenew.

Il a par ailleurs souligné que l'Éthiopie s'est imposée comme un modèle africain de premier plan en matière de développement des énergies renouvelables.

Le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD), a-t-il déclaré, est un projet majeur dans le domaine des énergies renouvelables qui a encore renforcé la position de l'Éthiopie dans le développement des énergies propres et attiré l'attention internationale au-delà du continent.

Outre le développement de l'hydroélectricité et l'extension du GLI, l'Éthiopie poursuit le développement de l'énergie éolienne, géothermique et solaire dans le cadre de ses efforts plus larges visant à bâtir une économie verte et résiliente face au changement climatique.