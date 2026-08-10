Cote d'Ivoire: PPA-CI - Laurent Gbagbo délègue une partie de ses pouvoirs à cinq cadres

Le président du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (Ppa-CI), Laurent Gbagbo, réorganise la répartition des responsabilités au sein de sa formation politique. Dans un communiqué rendu public ce lundi 10 août 2026, l'ancien Chef de l'État annonce la délégation de l'exercice de certaines de ses prérogatives à cinq personnalités du parti.

Cette décision s'inscrit dans la volonté exprimée par Laurent Gbagbo lors de la Fête de la Renaissance du Ppa-CI, le 16 mai dernier à Songon-M'Bratté, de réorganiser la direction du parti et de déléguer une partie de ses pouvoirs afin d'en renforcer le fonctionnement, l'efficacité et la capacité d'action. La nouvelle organisation confie des responsabilités précises à cinq cadres du Ppa-CI.

Assoa Adou est nommé premier vice-président chargé de la ligne du parti. Il devient notamment délégataire du respect des statuts et du règlement intérieur par l'ensemble des organes et cadres du parti. Hubert Oulaye, nommé deuxième vice-président chargé de la vie du parti, est désigné délégataire de la présidence des réunions du Comité central. Ackah Emmanuel, nommé troisième vice-président chargé de l'animation du parti, devient délégataire des relations du Ppa-CI avec les institutions nationales. Justin Koné Katinan, nommé quatrième vice-président chargé de la politique générale du parti, reçoit pour mission d'assurer la délégation du Programme de gouvernement. Enfin, Dano Djédjé Sébastien est nommé président du Conseil stratégique et politique. Il est chargé de la délégation de la Direction générale et de la supervision du parti.

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Pour Laurent Gbagbo, cette répartition des prérogatives traduit une volonté de mettre en place une direction davantage collégiale, fondée sur la complémentarité des responsabilités et l'unité dans l'action. Le président du Ppa-CI estime que la force du parti ne doit pas reposer sur un seul homme, mais sur la capacité de ses responsables et de ses militants à travailler ensemble autour d'un même projet. « La force du parti ne saurait résider dans un homme seul, mais dans la capacité de ses responsables et de ses militants à travailler ensemble au service d'un même projet », souligne le communiqué.

Cette nouvelle organisation intervient alors que le Ppa-CI entend consolider ses bases et renforcer son implantation. La priorité affichée est de disposer d'un parti « fort », capable de poursuivre son combat en faveur de la démocratie et de la liberté.

Cette réorganisation appelle également à l'unité et à la discipline dans l'action. Le Ppa-CI entend ainsi relever ses défis en s'appuyant sur la complémentarité de ses responsables. « C'est par l'unité, la discipline et la complémentarité dans l'action que le Ppa-CI pourra triompher de l'adversité et servir efficacement le peuple ivoirien », affirme le communiqué.

Le parti veut désormais concentrer ses efforts sur la consolidation de ses structures et son implantation sur le terrain, avec pour ambition de poursuivre son combat politique. Cette nouvelle étape est placée sous le principe de « la Côte d'Ivoire de tous pour qu'aucun Ivoirien ne soit oublié », présenté comme une exigence fondamentale devant guider la marche du Ppa-CI et contribuer à construire un nouveau pacte social avec les populations.