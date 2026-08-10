Cote d'Ivoire: Maracana/Mayana Goal 2026 - Miami MC sacré champion de la 3e édition

La troisième édition du tournoi de maracana « Mayana Goal » a connu son épilogue le 8 août 2026, au complexe sportif d'Anyama. Au terme d'une finale âprement disputée, Miami Maracana Club (Miami MC) s'est adjugé le trophée face à Génération Dorée Maracana Club, à l'issue de la séance de tirs au but (2-1).

Lancée le 4 juillet 2026, la compétition a réuni 21 équipes réparties en cinq poules. Issus respectivement des groupes C et E, Miami MC, en jaune, et Génération Dorée MC, en blanc, ont livré une finale longtemps indécise. Dans un format de deux périodes de 25 minutes, avec douze joueurs sur le terrain, les deux formations ont livré un duel tactique.

Miami MC a misé sur la possession et les passes courtes, avec « Gosso Gosso » et « Xavi » en défense, tandis que « Dybala » et le capitaine « Mané » animaient le secteur offensif. En face, Génération Dorée MC, conduite par son capitaine « Yapi Yapo », a privilégié les transitions rapides et le jeu direct.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Après une première période sans but, les occasions sont restées rares. À la 38e minute, « Mané » a toutefois obligé le gardien adverse à s'employer sur une frappe cadrée à cinq mètres. D'un réflexe, le dernier rempart de Génération Dorée MC a repoussé le ballon de l'épaule droite en corner. Au terme du temps réglementaire, les deux équipes se sont séparées sur le score de 0-0.

La décision s'est donc faite aux tirs au but. « Mané » et « Kader » ont réussi leurs tentatives pour Miami MC, tandis que « Yapi Yapo » a répondu pour Génération Dorée MC. Après un tir manqué du côté adverse, « Kader », porteur du numéro 7, a transformé le tir victorieux et offert le sacre à Miami MC (2-1). Une prestation qui lui vaut le statut de héros de cette finale.

Un sacre dédié à Diakité « 40 kilos »

Au-delà du résultat sportif, cette finale a été marquée par un moment particulièrement poignant. Joueurs et supporters de Miami MC ont rendu un vibrant hommage à leur ancien compagnon, Diakité, alias « 40 kilos », disparu l'an dernier. Après le coup de sifflet final, l'émotion était palpable. Plusieurs joueurs ont expliqué que cette victoire était dédiée à la mémoire de leur ami disparu.

Dans les tribunes, la mobilisation était également au rendez-vous, avec de nombreux supporters venus des différents quartiers d'Anyama. L'animation musicale a été assurée par l'artiste BB Sans Os de Man, contribuant à la ferveur autour de cette finale.

Présent à la cérémonie, le troisième adjoint au maire d'Anyama, Adama Diabaté, a invité la jeunesse à préserver la paix et à continuer de faire du sport un facteur de cohésion. Au nom du maire de la commune, Dr Fatim Bamba a également promis un accompagnement accru pour la prochaine édition.

Placée sous le thème « Jeunesse d'Anyama, ta vie n'a pas de remplaçant, conduis prudemment », cette troisième édition était pilotée par le président du comité d'organisation, Zadi Zié Jean-Bernard.

Au palmarès, « Féticheur » de Casdamy MC termine meilleur buteur avec cinq réalisations. Mayana Warriors décroche le prix du fair-play, tandis que « Mané », de Miami MC, est désigné homme du match. Miami MC succède ainsi à Dallas Maracana Club, le champion sortant.

Une correspondance particulière de J.D.