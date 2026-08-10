Cote d'Ivoire: Fête de l'Indépendance - La culture ivoirienne à l'honneur lors du 6e Déjeuner Croisière

Culture, gastronomie, musique et engagement environnemental ont rythmé cette célébration originale des 66 ans de la Côte d'Ivoire.

Célébrer l'indépendance autrement, tout en mettant en lumière les richesses culturelles et naturelles de la Côte d'Ivoire. C'est le pari relevé par la 6e édition du Déjeuner Croisière de l'Indépendance, organisée par Edissou Events à l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire.

Placée sous le thème « Pour une Côte d'Ivoire verte et créative », cette édition a offert aux participants une expérience mêlant découverte de la lagune Ébrié, gastronomie, musique et valorisation de la culture ivoirienne.

Dans un cadre à la fois convivial et élégant, la fête nationale s'est ainsi transformée en une véritable vitrine de la créativité et de l'art de vivre ivoiriens.

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Au-delà de son caractère festif, le rendez-vous a accordé une place importante aux industries culturelles et créatives (Icc). L'initiative entend contribuer à la promotion des talents et du savoir-faire ivoiriens, tout en favorisant une meilleure visibilité du patrimoine culturel national.

La musique, la gastronomie et l'ambiance conviviale ont accompagné cette immersion sur la lagune Ébrié, offrant aux participants une autre manière de vivre la fête nationale.

Le choix de ce cadre naturel participe également à la mise en valeur du patrimoine paysager d'Abidjan et du potentiel touristique de la capitale économique. Pour les organisateurs, la culture constitue en effet un important levier de développement, de cohésion et de rayonnement international.

L'événement entend ainsi créer une passerelle entre culture, tourisme, créativité et événementiel. L'autre volet de cette édition concerne la préservation de l'environnement. À travers le thème retenu, Edissou Events a souhaité associer la célébration de l'indépendance à une réflexion sur la nécessité de préserver le patrimoine naturel.

Le reboisement figure notamment parmi les actions mises en avant, traduisant la volonté des organisateurs d'intégrer davantage les préoccupations environnementales aux initiatives culturelles et événementielles.

Cette orientation vise à promouvoir une vision de la Côte d'Ivoire à la fois verte, créative et attractive, en s'appuyant sur ses ressources naturelles et son potentiel culturel. À l'origine de ce rendez-vous, Joëlle Ehounou, promotrice du Déjeuner Croisière de l'Indépendance, entend inscrire durablement cette initiative dans le paysage culturel et événementiel ivoirien.

Au fil des éditions, son engagement a permis de faire évoluer le concept, en associant à la célébration de la fête nationale des dimensions liées à la culture, à la gastronomie, au tourisme et à la protection de l'environnement. Avec cette 6e édition, Edissou Events confirme ainsi son ambition de proposer des événements qui ne se limitent pas au divertissement, mais contribuent également à la promotion de l'image et des potentialités de la Côte d'Ivoire.

La satisfaction des participants à l'issue de cette édition témoigne de l'intérêt suscité par le concept. En choisissant la lagune Ébrié comme cadre de célébration, les organisateurs ont également mis en avant un patrimoine naturel susceptible de contribuer davantage à l'attractivité touristique d'Abidjan.