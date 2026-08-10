Cote d'Ivoire: Concours administratifs des 27 et 28 juin 2026 - Les résultats connus le mardi 11 août

Le jury de délibération des candidats ayant pris part aux épreuves écrites d'admissibilité et d'admission se tiendra le mardi 11 août 2026. Il sera suivi de la mise en ligne des résultats sur le site web : www.fonctionpublique.gouv.ci.

L'information a été donnée par la ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto-Lamizana, dans un communiqué en date du jeudi 6 août 2026.

Par ailleurs, les réclamations portant sur ces résultats seront recevables auprès du Centre de relation usager-client (Cruc-Mfpma), via le site : www.logirec.ci, du mercredi 12 août au vendredi 11 septembre 2026. « Passé ce délai, aucune réclamation ne sera recevable », précise le communiqué.

Rappelons que ces réclamations portent sur les erreurs de numéro, l'orthographe des noms, le total des points et le non-report des notes sur le relevé.