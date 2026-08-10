Cote d'Ivoire: Religion - Le prophète Jean-Marie Domoraud n'est plus

9 Août 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Le prophète des nations Jean-Marie Domoraud, l'une des figures de l'Église évangélique en Côte d'Ivoire, n'est plus. Il a tiré sa révérence le 8 août 2026, aux États-Unis, à l'âge de 52 ans.

Chrétien dès son plus jeune âge, il s'est engagé au service de Dieu et est devenu le pasteur principal des Églises Glorieuses Internationales du Saint-Esprit, implantées en Côte d'Ivoire, en Allemagne, en France et aux États-Unis.

Homme profondément engagé dans la foi chrétienne, il présidait les mouvements « Domination (Domoraud Ministère pour les Nations) » et « Joël 2, verset 28 ». Il était également membre du bureau national du Conseil national des Églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire (Cenepeci), où il était chargé de l'évangélisation et du réveil.

Par ses enseignements et ses prophéties, il a marqué des milliers de vies. Il laisse derrière lui son épouse, Joane Anne-Marie Domoraud, et trois enfants.

La rédaction de Fratmat.info présente ses sincères condoléances à sa famille biologique et spirituelle.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.