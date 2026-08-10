Cote d'Ivoire: Religion - Le prophète Jean-Marie Domoraud n'est plus

Le prophète des nations Jean-Marie Domoraud, l'une des figures de l'Église évangélique en Côte d'Ivoire, n'est plus. Il a tiré sa révérence le 8 août 2026, aux États-Unis, à l'âge de 52 ans.

Chrétien dès son plus jeune âge, il s'est engagé au service de Dieu et est devenu le pasteur principal des Églises Glorieuses Internationales du Saint-Esprit, implantées en Côte d'Ivoire, en Allemagne, en France et aux États-Unis.

Homme profondément engagé dans la foi chrétienne, il présidait les mouvements « Domination (Domoraud Ministère pour les Nations) » et « Joël 2, verset 28 ». Il était également membre du bureau national du Conseil national des Églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire (Cenepeci), où il était chargé de l'évangélisation et du réveil.

Par ses enseignements et ses prophéties, il a marqué des milliers de vies. Il laisse derrière lui son épouse, Joane Anne-Marie Domoraud, et trois enfants.

La rédaction de Fratmat.info présente ses sincères condoléances à sa famille biologique et spirituelle.