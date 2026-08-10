Sénégal: Enseignement élémentaire - L'économie d'énergie au programme dès la prochaine rentrée

La sensibilisation à l'économie d'énergie va prendre place dans les salles de classe dès la prochaine rentrée scolaire. L'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie (Aeme), en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, prépare l'intégration de cette thématique dans l'enseignement élémentaire.

L'initiative, déjà expérimentée dans certaines écoles de Dakar-Plateau et des Parcelles Assainies, devrait être élargie à partir de la prochaine année scolaire. Elle vise notamment à inculquer aux élèves des comportements responsables en matière de consommation énergétique et, à terme, à faire évoluer les pratiques au sein des familles.

« Si on veut ancrer des pratiques durables d'économie d'énergie dans la vie des ménages, il faut cibler les enfants », a expliqué la directrice générale de l'AEME, Mame Coumba Ndiaye, dans un entretien avec l'APS.

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Pour accompagner cette nouvelle orientation pédagogique, 42 textes ont été élaborés et quatre livrets ont été produits à destination des élèves du CE1 au CM2. Ces supports doivent permettre d'adapter les notions liées à l'efficacité et à la maîtrise de l'énergie au niveau de compréhension des enfants.