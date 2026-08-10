Sénégal: Une aide-ménagère grièvement brûlée à l'eau bouillante aux Parcelles Assainies

10 Août 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Le Commissariat d'arrondissement de Golf Sud a annoncé l'interpellation d'un individu, le 7 août 2026, pour des faits de blessures volontaires et de mise en danger de la vie d'autrui. L'information a été révélée ce 10 aout 2026 via un communiqué de la Police.

Les faits se sont déroulés vers 14 heures à l'Unité 03 des Parcelles Assainies. Une jeune aide-ménagère aurait été victime de graves violences au domicile de son employeuse. D'après le communiqué policier, la victime aurait été ébouillantée à la suite d'une altercation dont les circonstances restent encore à établir.

Ce sont des riverains qui ont réagi les premiers, transportant la jeune fille au poste de santé de l'Unité 04 pour qu'elle reçoive des soins d'urgence. Face à la gravité de ses blessures, les policiers ont dû faire appel aux sapeurs-pompiers, qui ont assuré son évacuation vers l'Hôpital Principal de Dakar.

La mise en cause a depuis été placée en garde à vue, et l'enquête se poursuit pour « faire toute la lumière sur cette affaire », selon les termes du communiqué.

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