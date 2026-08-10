Algérie: Un jeu tourne au drame au pays - Deux enfants meurent asphyxiés dans le coffre d'une voiture

9 Août 2026
La Presse (Tunis)

L'Algérie s'est réveillée ce dimanche sous le choc après un terrible drame ayant coûté la vie à deux enfants, mortellement asphyxiés dans le coffre d'un véhicule.

Alors qu'ils jouaient, trois enfants d'une même famille se sont glissés à l'intérieur du coffre d'une voiture familiale. La malle s'est ensuite refermée sur eux, les piégeant à l'intérieur sans aucune possibilité d'en sortir.

Restés emprisonnés pendant près de sept heures alors que les habitants de la région se mobilisaient pour les retrouver, les enfants ont subi de plein fouet la chaleur suffocante. Deux d'entre eux ont succombé à l'asphyxie, tandis que le troisième a pu être secouru miraculeusement vivant aux côtés des victimes au moment de leur découverte.

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