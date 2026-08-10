Ile Maurice: Shaniah perpétue avec passion le savoir-faire de sa maman

À Mahébourg, son sourire attire autant que la fraîcheur de ses cocos. Derrière son petit commerce installé au bord de la route, Shaniah Beegun ne vend pas seulement de l'eau de coco : elle partage une histoire de famille, de passion et de transmission.

À seulement 23 ans, la jeune femme a choisi de marcher dans les pas de sa maman, Sunita Baichooa, qui exerce ce métier depuis 30 ans déjà. Après ses études, Shaniah aurait pu choisir une autre voie, mais elle a décidé de rejoindre l'aventure familiale. «Après mon Higher School Certificate, j'ai préféré travailler avec ma maman plutôt que d'aller travailler pour quelqu'un d'autre. Cela fait maintenant six ans que je travaille avec elle», raconte-t-elle avec fierté.

Shaniah a grandi aux côtés de ce petit commerce. Elle observait sa maman accueillir les clients avec gentillesse, toujours avec un sourire et un mot chaleureux. Aujourd'hui, elle reproduit à son tour cette même proximité avec les visiteurs. «Depuis petite, je voyais ma maman faire ce travail. J'aimais surtout la voir discuter avec les clients. C'est cette façon de communiquer avec les gens que j'ai voulu suivre», confie-t-elle. Avec assurance, Shaniah prépare les cocos, coupe les fruits et extrait l'eau fraîche sans aucune aide. À ses côtés, son papa participe également à cette aventure familiale qui se construit jour après jour.

Mais derrière ce métier qui semble simple se cache beaucoup de travail, de patience et de persévérance. Pour la jeune femme, le contact humain reste l'une des plus belles parties de son quotidien. «Il faut être patient avec les clients, savoir sourire et toujours garder une bonne attitude», explique-t-elle. Sa maman, Sunita Baichooa, est fière de voir sa fille reprendre le flambeau. Depuis plus de deux décennies, elle propose plusieurs produits, notamment les confits, l'eau de coco ainsi que des fruits locaux transformés en fruits cristallisés.

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Sa grande spécialité reste toutefois les merveilles, préparées avec amour et savoir-faire. «Ce travail demande beaucoup de patience. Il faut aussi savoir comprendre les clients et avoir le courage de continuer, même lorsque les journées sont difficiles», souligne Sunita.

Pour elle, le travail est aussi une source de fierté, notamment lorsqu'elle voit d'autres femmes se battre pour réussir. «Je vois beaucoup de dames qui se débrouillent, qui travaillent dur et qui avancent. Je leur dis : courage, continuez à aller de l'avant», dit-elle.

À travers leur petit commerce à Mahébourg, Shaniah et sa maman montrent que les traditions familiales ont encore toute leur place aujourd'hui. Leur histoire rappelle aussi aux jeunes l'importance de suivre leur passion et de croire en leurs choix. Car, parfois, le plus beau chemin est celui qui nous ramène vers les valeurs transmises par ceux qui nous ont appris à avancer.