Ile Maurice: Véhicules hybrides et électriques - Le silence appelle à la vigilance

Les véhicules hybrides et électriques sont de plus en plus présents sur les routes mauriciennes. Même certains autobus adoptent progressivement la motorisation électrique. Cette évolution transforme notre environnement routier et demande de nouveaux réflexes.

Contrairement aux véhicules thermiques, certains modèles hybrides et électriques produisent très peu de bruit, surtout lorsqu'ils roulent lentement. Ils ne sont toutefois pas totalement silencieux : le son varie selon le modèle, la vitesse et le mode de fonctionnement.

Dans un parking, une zone résidentielle ou à proximité d'un passage pour piétons, un véhicule peu audible peut surprendre un enfant, une personne âgée, un cycliste ou une personne malvoyante.

Certains modèles sont équipés de l'AVAS, ou Acoustic Vehicle Alerting System. Ce dispositif émet un son artificiel à faible vitesse afin de signaler la présence du véhicule aux piétons et aux autres usagers. Il ne remplace cependant jamais la vigilance du conducteur.

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Dans cet épisode 19 de Sécurité Nou Priorité, présenté par Kavina Ramasawmy, Dwight Clifford, Director of Sales, apporte son éclairage sur ces véhicules. Barlen Munusami rappelle, pour sa part, les dispositions légales et les précautions à prendre.

Moins de bruit ne signifie pas moins de danger. Nos routes évoluent, nos réflexes doivent évoluer aussi.