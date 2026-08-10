Ile Maurice: De nouveaux programmes de dépistage envisagés

Le professeur Patrick Yu-Wai-Man et la Dre Cynthia Yu-Wai-Man, deux ophtalmologues mauriciens établis au Royaume-Uni, ont rencontré le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, ce lundi 10 août 2026.

Au coeur des discussions, la mise en place de nouveaux programmes de dépistage du glaucome et des maladies oculaires liées au diabète, deux causes importantes de déficience visuelle à Maurice. Le projet mobilisera des spécialistes de Cambridge et de Londres ainsi que des collaborateurs du «Singapore National Eye Centre». Le recours à l'intelligence artificielle pour le dépistage précoce est également envisagé.

Chair of Ophthalmology à l'Université de Cambridge, le professeur Patrick Yu-Wai-Man a qualifié les discussions de «très productives», saluant la réceptivité du Premier ministre aux propositions visant à prévenir la cécité dans le pays.

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La Dre Cynthia Yu-Wai-Man, Associate Professor et consultante au King's College London, chirurgienne ophtalmologue et spécialiste du glaucome au St Thomas' Hospital, souhaite, pour sa part, introduire à Maurice une intervention utilisant le micro-implant «Preserflo». Cette opération, qui n'est pas encore pratiquée dans le pays, permet de réduire la pression dans l'oeil et de prévenir la perte de la vue causée par le glaucome.

Les deux spécialistes ont fait don de dix implants, d'une valeur d'environ 1 000 livres sterling chacun, afin que des patients mauriciens puissent en bénéficier. Ils mettront également leur expertise au service du pays à titre bénévole.

Le Premier ministre les a vivement remerciés pour cet engagement et a donné des directives claires afin que les programmes proposés soient mis en oeuvre sans délai. Il a toutefois déploré les blocages administratifs ayant jusqu'ici freiné cette initiative.

«Une expertise internationale et des équipements offerts gratuitement ne peuvent rester bloqués par la bureaucratie. C'est précisément pour cela que le système doit changer», a déclaré Navin Ramgoolam.

Cette collaboration traduit la volonté du gouvernement de moderniser les services de santé, de lever les obstacles administratifs et de placer les patients au coeur du système.