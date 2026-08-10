Ile Maurice: Une belle leçon sur les écrans et l'imagination

Les vacances scolaires touchent bientôt à leur fin. Depuis près de trois semaines, beaucoup d'enfants ont profité de leur temps libre pour jouer, sortir, regarder leurs dessins animés préférés mais aussi passer davantage de temps sur les tablettes, les téléphones, les consoles de jeux ou devant la télévision. C'est justement le moment idéal pour découvrir «Toy Story 5».

Ce nouveau film d'animation de Pixar est sorti en juin 2026. Dans cette nouvelle aventure, Woody, Buzz, Jessie et leurs amis nous rappellent une chose importante : même dans un monde où la technologie règne, l'imagination et le plaisir de jouer gardent une place spéciale.

Si nos jouets pouvaient vraiment parler, que nous diraient-ils ?

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C'est la grande question au coeur de ce nouveau film. Woody, Buzz, Jessie et leurs amis reviennent pour une aventure pleine d'humour, d'émotions et de surprises. Cette fois, leur défi n'est pas de combattre un ennemi ou de retrouver leur chemin. Ils doivent faire face à une réalité que connaissent beaucoup de familles aujourd'hui : les écrans prennent de plus en plus de place dans le quotidien des enfants. Dans le film, Bonnie grandit et passe davantage de temps avec sa tablette. Les jouets commencent alors à se poser des questions. Ont-ils encore une place dans son coeur ? Les enfants ont-ils oublié le plaisir d'inventer des histoires avec leurs poupées, leurs voitures, leurs peluches ou leurs figurines ?

Les écrans, oui mais avec modération

Soyons honnêtes : les écrans ne sont pas des ennemis. Ils permettent d'apprendre de nouvelles choses, de regarder des films, de jouer à des jeux amusants ou encore de parler avec des proches qui vivent loin. Le problème apparaît lorsqu'ils prennent toute la place. Lorsque l'on passe plusieurs heures devant un écran, on oublie parfois toutes les autres activités qui peuvent être tout aussi amusantes : jouer dehors, faire du vélo, dessiner, lire un livre, cuisiner avec ses parents, construire une cabane ou inventer une histoire avec ses jouets. Toy Story 5 nous rappelle qu'il est important de trouver un équilibre.

L'imagination est un super pouvoir

As-tu déjà transformé ton salon en jungle ? Ou imaginé que ton lit était un bateau de pirates ? Avec un peu d'imagination, tout devient possible. Lorsque tu joues avec tes jouets, tu crées tes propres aventures. Tu inventes des personnages, tu trouves des solutions, tu fais parler tes héros et tu décides de la suite de l'histoire. Sans t'en rendre compte, tu développes ta créativité, ton imagination et même ta confiance en toi. C'est ce que Woody, Buzz et Jessie essaient de rappeler dans le film : les jouets ne sont pas seulement des objets. Ils permettent de vivre des aventures extraordinaires.

Un défi pour la dernière semaine des vacances

Avant la rentrée, pourquoi ne pas relever un petit défi ? Choisis un moment dans la journée où tu mets de côté ton téléphone, ta tablette ou la télévision pendant une heure. Pendant ce temps, construis un circuit pour tes petites voitures, organise un goûter avec tes peluches, invente une mission pour Buzz l'Éclair ou imagine une nouvelle aventure pour Woody et Jessie. Tu peux aussi dessiner ton personnage préféré, lire une histoire ou jouer dehors avec tes amis. Tu verras que l'on peut s'amuser énormément... sans écran !

Le plus beau message du film

Au fond, Toy Story 5 ne dit pas qu'il faut arrêter complètement les écrans. Il nous rappelle simplement qu'ils ne doivent pas remplacer les moments de jeu, les rires en famille ou les aventures que l'on invente avec son imagination. La technologie fait partie de notre vie, mais les plus beaux souvenirs naissent souvent lorsque l'on joue, que l'on crée et que l'on partage du temps avec les personnes que l'on aime. Alors, avant de reprendre le chemin de l'école, pourquoi ne pas ouvrir une dernière fois ton coffre à jouets ? Qui sait... Woody, Buzz, Jessie et tous leurs amis sont peut-être prêts à repartir à l'aventure avec toi !

Et toi ? Quel est ton jouet préféré ?

Combien de temps passes-tu chaque jour devant un écran ? Penses-tu pouvoir relever le défi d'une heure sans tablette, sans téléphone ni télévision ? Essaie. Tu pourrais être surpris par tout ce que ton imagination est capable de créer.

Le savais-tu?

Toy Story a une longue histoire. Le premier film Toy Story est sorti en 1995. Il a marqué l'histoire du cinéma car il était le premier long-métrage entièrement réalisé en images de synthèse par Pixar. Woody et Buzz sont amis depuis plus de 30 ans. Depuis leur première aventure, les deux personnages sont devenus des héros adorés par plusieurs générations d'enfants à travers le monde.

Même les jouets doivent évoluer: Dans Toy Story 5, les jouets doivent faire face à un nouveau défi : les enfants utilisent de plus en plus la technologie. Le film pose une question importante : comment garder une place dans un monde où les écrans prennent beaucoup de place ?

Les animateurs de Pixar observent la vraie vie : Pour créer des personnages réalistes, les artistes étudient souvent de vrais objets, animaux ou mouvements. Pour le cheval Daffodil, les équipes ont observé un vrai cheval afin de reproduire ses gestes et ses déplacements.

Une musique qui traverse les générations : Randy Newman, le célèbre compositeur des premiers films Toy Story, est revenu pour créer la musique de ce nouveau chapitre.

Le plus grand pouvoir des jouets ? Ce n'est pas de bouger ou de parler... C'est de permettre aux enfants d'utiliser leur imagination et de créer leurs propres histoires.