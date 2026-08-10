Ile Maurice: «Outstanding Cambridge Learner Awards» - L'excellence académique à l'honneur

La 18e édition des Outstanding Cambridge Learner Awards s'est tenue ce lundi 10 août à l'Auditorium du Mahatma Gandhi Institute (MGI), à Moka, en présence du ministre de l'Éducation et des ressources humaines, Mahend Gungapersad, du Head of Ministry Partnerships de Cambridge University Press and Assessment, Waleed Bagadi, et du directeur général de la Mauritius Examinations Syndicate, Serge Ng Tat Chung.

Les élèves ont reçu les prix Cambridge Top in the World et Cambridge Top in Mauritius, qui récompensent respectivement les meilleurs résultats obtenus au monde et à Maurice aux examens de l'International General Certificate of Secondary Education, O Level, AS Level et A Level, toutes matières confondues. Le High Achievement Award a, lui, été décerné aux élèves ayant obtenu des résultats exceptionnels dans des matières à faible taux de participation.

«Les examens sont importants, mais ils ne vous définissent pas entièrement. La réussite repose de plus en plus sur la capacité à poser les bonnes questions et à utiliser les connaissances de manière responsable», a déclaré Serge Ng Tat Chung. «Nous apprécions Cambridge, non seulement en tant qu'organisme certificateur, mais aussi en tant que partenaire de confiance en matière de normes, de formation professionnelle, de développement des qualifications et de renforcement des capacités institutionnelles. Nous sommes reconnaissants de l'expertise et du soutien que Cambridge continue d'apporter au MES, à nos enseignants et à nos élèves.»

Le ministre Gungapersad a, de son côté, souligné l'importance de célébrer l'excellence au sein de la société. «Ces jeunes qui ont excellé au niveau national et international sont d'une autre trempe. Parallèlement à cette excellence, il est important de cultiver autre chose : l'humilité. Ce que vous avez accompli n'aurait pas été possible sans vos parents, qui se sont consacrés à nourrir en vous c**ette volonté de vous surpasser.»

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Calendrier des examens

Répondant aux questions de la presse, Mahend Gungapersad a abordé plusieurs sujets, dont le calendrier des examens du S**chool Certificate et du Higher School **Certificate. Il a indiqué que des discussions avaient eu lieu avec les représentants de Cambridge au sujet du calendrier, les examens débutant désormais à la fin de septembre. Cette modification réduit le temps de préparation des élèves. Le ministère a ainsi demandé à Cambridge d'examiner la possibilité de revoir ce calendrier.

Taux de réussite dans les matières fondamentales

Face aux difficultés persistantes en français, en anglais et en mathématiques, le ministre a indiqué que le Blueprint éducatif prendra en compte ces enjeux. Il s'est notamment interrogé sur les habitudes de lecture des élèves, leur maîtrise du vocabulaire requis et leur éventuelle dépendance aux outils numériques, comme ChatGPT. Il a appelé à une approche globale visant à restaurer une culture de la lecture chez les jeunes Mauriciens.

Régulation des téléphones portables

Le ministre s'est dit satisfait des discussions menées avec les recteurs et les directeurs de collèges concernant l'utilisation des téléphones portables. Il a indiqué que 80 à 85 % des écoles et des collèges respectaient déjà les nouvelles règles, se disant confiant quant au respect des directives par les élèves.

Subventions aux écoles pré-primaires privées

Le ministre a reconnu que les réformes concernant les subventions accordées aux écoles pré-primaires privées avaient suscité du mécontentement. Il a justifié ces mesures par les abus constatés par le passé. Il a également indiqué qu'environ 5 000 places demeuraient vacantes dans les écoles pré-primaires publiques.

Interdiction des «smartwatches» aux examens

Concernant l'interdiction des smartwatches pendant les examens, le ministre a répondu aux préoccupations relatives à la gestion du temps par les élèves. Il a assuré que les salles d'examen seraient équipées d'horloges murales afin de permettre aux candidats de suivre le temps restant.