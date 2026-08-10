Cameroun: Faux capitaine arrêté à Maroua - Le butin militaire

Le 7 août 2026, la gendarmerie de Maroua a interpellé un faux capitaine de l'armée et sa complice. BIR, Garde présidentielle, Marine : l'arsenal saisi à Djarengol soulève une question cruciale sur la chaîne d'approvisionnement.

Sous les ordres du Commandant de Légion, la Compagnie de Gendarmerie de Maroua a mis la main sur un faux officier supérieur qui se jouait des corps d'élite. Derrière la panoplie, une enquête qui menace de révéler des failles dans le traçage du matériel militaire.

Une interpellation qui n'a rien d'un simple fait divers

Le 7 août 2026, au quartier Djarengol de Maroua, la Compagnie de Gendarmerie a frappé fort. Sur instruction directe du Commandant de Légion (COLEGION), une équipe d'hommes expérimentés a été dépêchée sur les lieux pour mettre fin aux agissements d'un homme qui se faisait passer pour un capitaine de l'armée camerounaise.

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Le suspect, identifié comme Metougna Jean-Pierre, a été interpellé en même temps que sa complice présumée, Dame Zambo Mbezele Marie Antony, surprise alors qu'elle tentait d'escamoter une arme cachée dans le logement.

Mais ce qui a stupéfié les enquêteurs, c'est la découverte, lors de la perquisition, d'un arsenal d'équipements militaires d'une diversité et d'une spécificité rarement vues dans ce type d'affaire.

L'arsenal d'un infiltré : BIR, Garde présidentielle, Marine et FMM

Le faux capitaine ne se contentait pas d'une simple tenue. La perquisition a révélé un véritable attirail d'usurpateur, soigneusement constitué pour lui permettre d'incarner, selon les circonstances, un membre de différents corps d'élite.

Effets et équipements saisis :

Armement et matériel tactique :

01 pistolet d'autodéfense avec 05 cartouches

02 émetteurs-récepteurs avec chargeur

01 paire de lunettes de dotation BIR

01 Camelbak, 01 hache, 01 Leatherman complet

01 paire de menottes

Tenues et uniformes de corps d'élite :

02 tenues militaires de dotation

02 T-shirts BIR, 01 T-shirt Garde Présidentielle (GP)

01 béret de la Marine nationale

01 brassard de la Force Multinationale Mixte (FMM)

02 insignes BIR et 02 insignes Commandos

06 paires de galons de grades confondus

Matériel de campement :

05 paires de rangers, sacs commandos, sacs à dos militaires

01 natte BIR, 01 gamelle d'armée, cache-nez militaire

Éléments de crédibilisation :

03 cachets administratifs

02 cadres photo montrant le suspect en tenue officielle

02 ordinateurs portables, 02 clés USB

« La présence simultanée d'effets du BIR, de la Garde Présidentielle, de la Marine Nationale et du brassard de la FMM démontre une volonté d'usurper divers galons et fonctions selon les circonstances », souligne un rapport de la gendarmerie.

Une mise en scène pour escroquer et extorquer

L'accumulation de cachets, de menottes et de photos officielles n'avait rien d'anodin. Selon les premiers éléments de l'enquête, ces objets visaient à crédibiliser le personnage aux yeux d'éventuelles victimes, dans la perspective d'arnaques ou de tentatives d'extorsion.

L'usurpateur disposait de quoi simuler une présence légitime sur n'importe quel théâtre d'opérations. Des rangers au Camelbak, en passant par les radios émetteurs-récepteurs, la lunette BIR et le matériel de campement, tout était conçu pour instaurer une confiance aveugle auprès des victimes.

Dans une région de l'Extrême-Nord déjà sous haute vigilance sécuritaire où les groupes armés non étatiques ont été responsables de 207 incidents sécuritaires entre avril et juin 2026, causant 72 décès un faux officier circulant librement avec un tel équipement représente une menace existentielle pour la sécurité des populations.

La question qui fâche : d'où vient ce matériel ?

La neutralisation du faux capitaine n'est que la première étape. L'enquête judiciaire ouverte à la Compagnie de Gendarmerie de Maroua se focalise désormais sur le volet le plus critique : la chaîne d'approvisionnement.

« Comment du matériel de dotation aussi spécifique, normalement soumis à un traçage strict au sein de l'armée camerounaise, a-t-il pu se retrouver entre les mains de civils ? »

Cette question est au coeur des investigations. Des équipements comme les lunettes de dotation du BIR, les T-shirts de la Garde présidentielle ou le brassard de la FMM sont normalement soumis à un contrôle rigoureux et réservés aux unités en opération.

Le fait qu'un civil ait pu se constituer une telle panoplie suggère soit une faille dans le système de traçage, soit l'existence de complicités internes au sein des forces de défense. Les investigations se poursuivent afin de déterminer l'origine de ces équipements et l'existence d'éventuels autres complices.

Un phénomène préoccupant dans une zone sensible

L'affaire de Djarengol n'est pas isolée. L'usurpation de titre militaire est un phénomène qui prend de l'ampleur au Cameroun, particulièrement dans les zones où l'insécurité est chronique.

En juillet 2026, la Gendarmerie nationale avait déjà démantelé une organisation impliquée dans l'usurpation de titres et de fonctions, dont des individus se faisant passer pour des forces de défense et de sécurité. En décembre 2024, un ancien militaire révoqué pour usurpation d'identité avait été arrêté à Maroua.

Mais le cas de Metougna Jean-Pierre est d'une tout autre ampleur. La diversité des équipements saisis et la sophistication de la mise en scène témoignent d'une préparation méthodique qui dépasse le simple opportunisme.

Ce que cette affaire révèle

Au-delà du fait divers, cette interpellation met en lumière plusieurs enjeux majeurs pour le Cameroun :

1. La vulnérabilité des systèmes de traçage du matériel militaire, dans un contexte où les forces armées sont engagées dans la lutte contre Boko Haram et les groupes armés.

2. La porosité entre civils et militaires dans les zones de conflit, qui permet à des usurpateurs de se fondre dans le paysage sécuritaire.

3. Le risque d'infiltration : un faux officier circulant avec des équipements authentiques pourrait commettre des exactions au nom de l'armée, jetant le discrédit sur les forces de défense.

En démantelant ce réseau naissant à Djarengol, la gendarmerie protège non seulement les citoyens de Maroua 3e contre des exactions ciblées, mais elle préserve surtout l'intégrité et l'honneur des corps habillés engagés au quotidien pour la défense de la patrie.