Sénégal: Mines - L'or confirme sa dynamique en mai, l'attapulgite bondit de 102,7% sur un an

Le secteur minier sénégalais évolue dans un contexte contrasté en mai 2026. Si la production d'or poursuit sa progression, portée par une hausse de 30% en valeur sur un an, l'attapulgite affiche une performance encore plus spectaculaire. A l'inverse, le sel iodé connaît un net recul, tandis que la production de zircon s'inscrit en forte baisse sur les cinq premiers mois de l'année.

Les données sur les principales productions minières, publiées par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), révèlent ainsi des trajectoires très différentes selon les substances exploitées.

L'or demeure le principal moteur

En mai 2026, la production d'or en valeur s'établit à 57,4 milliards de francs Cfa, contre 56,7 milliards en avril. Cette évolution correspond à une progression mensuelle de 1,2%.

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Sur un an, la performance est nettement plus importante. La valeur de la production aurifère passe de 44,1 milliards de francs Cfa en mai 2025 à 57,4 milliards en mai 2026, soit une hausse de 30%.

La dynamique est également favorable sur les cinq premiers mois de l'année. Le cumul de la production d'or atteint 311,8 milliards de francs Cfa à fin mai 2026, contre 257,6 milliards sur la même période de 2025. Il s'agit d'une progression de 21%.

Cette évolution confirme le poids stratégique de l'or dans l'activité minière et dans les recettes générées par le secteur extractif.

L'attapulgite double sa performance annuelle

Autre fait marquant : l'attapulgite enregistre une progression spectaculaire sur un an. Sa production en valeur atteint 311,1 millions de francs Cfa en mai 2026, contre 153,5 millions un an auparavant, soit une augmentation de 102,7%.

Sur les cinq premiers mois de l'année, la production cumulée s'élève à 1,21 milliard de FCFA, contre 1,09 milliard sur la même période de 2025. La hausse ressort ainsi à 10,9%.

La performance annuelle contraste toutefois avec l'évolution mensuelle. Entre avril et mai 2026, la production d'attapulgite recule de 7,3%, passant de 335,6 à 311,1 millions de FCFA.

Le sel iodé décroche

La situation est beaucoup plus difficile pour le sel iodé. Sa production en valeur s'effondre de 48,7% sur un mois, passant de 610,1 millions de FCFA en avril à seulement 313,1 millions de FCFA en mai 2026.

Sur un an, la contraction est encore plus prononcée : la production passe de 728,7 millions de FCFA en mai 2025 à 313,1 millions en mai 2026, soit une baisse de 57%.

Sur les cinq premiers mois de l'année, la production cumulée atteint 2,93 milliards de FCFA, contre 3,22 milliards un an auparavant. Le recul ressort à 8,9%.

Cette baisse contribue à accentuer le caractère disparate des performances minières observées au cours du mois de mai.

Le zircon en forte baisse sur cinq mois

Le zircon constitue également un point de faiblesse du secteur. Sa production en valeur, qui s'élevait à 3,67 milliards de FCFA en mai 2025, tombe à zéro en mai 2026 selon les données disponibles.

La situation est également nettement dégradée sur les cinq premiers mois de l'année. Le cumul de la production passe de 15,73 milliards de FCFA en 2025 à 6,39 milliards de FCFA en 2026, soit une baisse de 59,4%.

Après une production encore enregistrée en février et mars, respectivement de 3,53 milliards et 953,8 millions de FCFA, le zircon ne présente plus de valeur de production dans les données d'avril et mai.

Un secteur minier à plusieurs vitesses

Les chiffres de mai mettent en évidence un secteur minier évoluant à plusieurs vitesses. L'or et l'attapulgite tirent la production vers le haut, avec respectivement des progressions annuelles de 30% et 102,7%, tandis que le sel iodé et le zircon connaissent des replis importants.

Cette configuration illustre également le rôle central de l'or dans la dynamique globale du secteur. Avec 311,8 milliards de FCFA de production cumulée sur les cinq premiers mois de 2026, l'or représente de loin la principale production minière en valeur parmi les produits recensés.