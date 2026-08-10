Afrique: La BOA Burkina enregistre une hausse de 31% de son résultat net au premier semestre 2026

10 Août 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Le résultat net après impôts de la BOA Burkina Faso a connu une hausse de 31% au premier semestre 2026 par rapport au premier semestre 2025, selon le rapport d'activité établi par la direction de cet établissement bancaire.

Il ressort de ce rapport un résultat net de 11 milliards de FCFA contre 8,224 milliards de FCFA au 30 juin 2025. La direction de la BOA Burkina Faso explique cette hausse par le coût du risque qui connait une amélioration de 65,2% sur l'année avec une réalisation de 2,396 milliards de FCFA contre 6,876 milliards de FCFA au premier semestre 2025.

Concernant les ressources clientèle, elles enregistrent une évolution de 7,4% pour s'établir à 943 milliards de FCFA. Quant aux crédits nets à la clientèle, ils ont atteint 480 milliards de FCFA en progression de 1,3% comparativement au 31 décembre 2025.

Le produit net bancaire est toutefois en baisse de 5,2%, en totalisant 28 milliards de FCFA contre 29,061 milliards de FCFA au premier semestre 2025.

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Le rapport d'activité de la BOA Burkina Faso indique des frais généraux en progression de 3,3% à 13,317 milliards de FCFA contre 12,888 milliards de FCFA au 30 juin 2025.

Concernant le résultat brut d'exploitation, il enregistre une baisse de 12,1% à 14,222 milliards de FCFA contre 16,174 milliards de FCFA au premier semestre 2025.

Pour sa part, le résultat avant impôts connait une augmentation de 33% avec une réalisation de 12,371 milliards de FCFA contre 9,311 milliards de FCFA au 30 juin 2025.

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