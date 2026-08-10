Afrique: Bilan Hebdomadaire Daba Finance - Fintechs Nigérianes en Pleine Effervescence & Rebond de Sicor Côte d'Ivoire

9 Août 2026
Daba Finance (Abidjan)

La semaine du 3 au 9 août 2026 a été riche en dynamisme sur les marchés financiers africains. Entre les initiatives d'introduction en bourse (IPO) des fintechs nigérianes et les performances contrastées sur la BRVM, les investisseurs avaient de quoi suivre l'actualité de près. Daba Finance vous propose un résumé des faits marquants.

Faits Marquants de la Semaine : Nigeria, Moteur d'Innovation et de Capitalisation

Le Nigeria a une fois de plus démontré son rôle moteur dans l'écosystème financier africain, notamment dans le secteur de la fintech :

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  • PalmPay, la fintech nigériane, envisagerait une introduction en bourse à Hong Kong, avec une valorisation estimée à 1 milliard de dollars. Cette démarche souligne l'attractivité croissante des entreprises technologiques africaines sur la scène internationale.
  • Le géant Dangote Refinery a annoncé son intention de lever 5 milliards de dollars pour sa cotation en octobre, ce qui pourrait en faire l'une des plus importantes IPO jamais réalisées en Afrique. Un événement à suivre de près pour l'ensemble du continent.
  • Moove, une fintech africaine spécialisée dans la mobilité, a réussi à lever 250 millions de dollars, atteignant ainsi une valorisation impressionnante de 2,1 milliards de dollars. Ce succès témoigne de l'innovation continue dans les services de mobilité et de logistique.
  • Enfin, AVA Capital a fait son entrée sur le Main Board du NGX (Nigerian Exchange Group), renforçant la présence des entreprises nigérianes sur les marchés boursiers régionaux.

Performances du BRVM : Une Semaine sous Pression, mais des Champions Émergent

Malgré l'effervescence au Nigeria, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a clôturé la semaine avec une légère pression :

  • L'indice BRVM Composite a enregistré une baisse de -0.29% sur la semaine, reflétant un appétit pour le risque globalement refroidi sur le marché régional.

Cependant, certains titres ont su tirer leur épingle du jeu :

Top Gagnants :

  • Sicor Côte d'Ivoire (SICC) s'est distingué avec une hausse impressionnante de +10.7%, devenant le meilleur performeur de la semaine. Une valeur à surveiller de près selon notre analyse.
  • Sitab Côte d'Ivoire (STBC) a également enregistré une belle progression de +7.65%.
  • Bank of Africa - Côte d'Ivoire (BOAC) a affiché un gain de +7.26%.

Top Perdants :

  • La Loterie Nationale du Bénin (LNBB) a connu la plus forte baisse de la semaine avec -11.07%.
  • NEI-CEDA Côte d'Ivoire (NEIC) a reculé de -7.24%.
  • Ecobank Transnational Inc (ETIT) a également enregistré une diminution de -7.14%.

Perspective Daba Finance :

Notre analyse met en lumière un secteur fintech nigérian dynamique, contrastant avec la prudence observée sur le BRVM. Le leadership de marché évolue ; gardez un oeil attentif sur des valeurs comme Sicor Côte d'Ivoire, qui démontrent un potentiel de croissance même dans un environnement plus conservateur.

Statistique Daba :

Cette semaine, 5 articles majeurs ont dominé notre digest hebdomadaire, reflétant l'activité intense et les informations cruciales sur les marchés africains.

Points clés à retenir

  • Des IPO et des levées de fonds majeures pour les fintechs nigérianes (PalmPay, Moove).
  • Dangote Refinery vise la plus grande IPO d'Afrique avec 5 milliards $.
  • Le BRVM Composite recule de -0.29%, mais Sicor Côte d'Ivoire bondit de +10.7%.
  • Loterie Nationale du Bénin (LNBB) est le plus grand perdant avec -11.07%.

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